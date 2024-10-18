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≡ Могут ли заблокировать TikTok в Казахстане?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50301
Могут ли заблокировать TikTok в Казахстане?
Отправлено: 18.10.24 - 10:11
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса 17 октября 2024 года высказался о возможности блокировки TikTok в Казахстане.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1032
Re: Могут ли заблокировать TikTok в Казахстане?
Отправлено: 18.10.24 - 10:11
#1
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Столько лишней воды, тупо инфовброс. Кликбейт.
По существу министр не сказал ничего. Статья на ровном месте. Плоды нынешней журналистики. На mail.ru и tengrinews половина статей таких.
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