Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской области, выдворили из Казахстана
Отправлено: 16.10.24 - 15:26
Факт двойного гражданства у 24-летней казахстанки выявили сотрудники миграционной службы совместно с пограничной службой КНБ РК в Узункольском районе. Теперь ей запрещен въезд на территорию страны в течение 5 лет. Читать новость
И к чему такая запредельная ЖЕСТОКОСТЬ И СТРОГОСТЬ? Вы так рьяно к ворам государственных средств относилились бы, а то они судя по новостям даже и не думают прекращать это грязное дело! Да мошенников что бедных людей обворовывают до нитки, а то нашли с кем в жестокость поиграть, с женщиной... У что у нас уже официальный статус страны абсурдных законов и принятых решений???
//За нарушение миграционного законодательства женщину привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде выдворения из страны с запретом на въезд в Республику Казахстан на срок 5 лет.// Что то не совсем понятно, как можно выдворить гражданина/гражданку Казахстана. Нарушение нарушением, но выдворение??? В Казахстане, что инквизиция, слава богу не сожгли. Бред какой то. Выписали штраф, и на личный выбор отказ от одного или другого гражданства. Всё! Даздравствует самая гуманная миграционная служба в мире! Ура! Ура! Ура! Товарищи. Выявили и выдворили, медали раздать забыли!
имеет быть место нарушение Конституции Казахстана. //2. Гражданин Республики не может быть лишен гражданства, права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан.// Конституция Казахстана 3. За гражданином Республики не признается гражданство другого государства.// Как можно осудить и выдворить человека за то, что не признаётся??? ПС - там же следом //
Мне просто интересно, кто ни будь ответит за беззаконное выдворение казахстанки из страны? Согласно конституции, Казахстан "ВСЁ" сделает для своих граждан! ПС- а она в первую очередь - гражданка Казахстана!
ПС-ПС- зачем мне такое государство, которое меня ещё и выдворяет. Беспрецедентно. Мне нужна страна, которая за меня стеной стоять будет.
Эл-починно: зачем мне такое государство, которое меня ещё и выдворяет.
Так ей собственно и не нужно было это государство, уже давно все в курсе, что в Казахстане нет двойного гражданства! Следовательно подавая на гражданство РФ, она сама должна выйти из гражданства РК. По факту она и вышла, просто не уведомила об этом власти Казахстана и скорее всего не сдала документы казахстанские. Зачем глупости писать то? Ещё раз повторяю, человек принявший гражданство другой страны, автоматически перестаёт быть гражданином РК, другого не предусмотрено
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