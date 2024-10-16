Отправлено: - 08:30

Эл-починно:

зачем мне такое государство, которое меня ещё и выдворяет.

Цитата:Так ей собственно и не нужно было это государство, уже давно все в курсе, что в Казахстане нет двойного гражданства! Следовательно подавая на гражданство РФ, она сама должна выйти из гражданства РК. По факту она и вышла, просто не уведомила об этом власти Казахстана и скорее всего не сдала документы казахстанские. Зачем глупости писать то? Ещё раз повторяю, человек принявший гражданство другой страны, автоматически перестаёт быть гражданином РК, другого не предусмотрено