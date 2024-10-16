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≡ Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской области, выдворили из Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50300
Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской области, выдворили из Казахстана
Отправлено: 16.10.24 - 15:26
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Факт двойного гражданства у 24-летней казахстанки выявили сотрудники миграционной службы совместно с пограничной службой КНБ РК в Узункольском районе. Теперь ей запрещен въезд на территорию страны в течение 5 лет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3586
Re: Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской...
Отправлено: 16.10.24 - 15:26
#1
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Позавчерашняя новость...
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
147
Re: Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской...
Отправлено: 16.10.24 - 18:57
#2
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И к чему такая запредельная ЖЕСТОКОСТЬ И СТРОГОСТЬ? Вы так рьяно к ворам государственных средств относилились бы, а то они судя по новостям даже и не думают прекращать это грязное дело! Да мошенников что бедных людей обворовывают до нитки, а то нашли с кем в жестокость поиграть, с женщиной... У что у нас уже официальный статус страны абсурдных законов и принятых решений???
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
147
Re: Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской...
Отправлено: 16.10.24 - 19:00
#3
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P/S вы ей счёт не забудте за воздух выписать! А что наказывать так наказывать по всей строгости нашего любимого го....ва!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3565
Re: Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской...
Отправлено: 16.10.24 - 19:42
#4
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//За нарушение миграционного законодательства женщину привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде выдворения из страны с запретом на въезд в Республику Казахстан на срок 5 лет.//
Что то не совсем понятно, как можно выдворить гражданина/гражданку Казахстана. Нарушение нарушением, но выдворение??? В Казахстане, что инквизиция, слава богу не сожгли. Бред какой то. Выписали штраф, и на личный выбор отказ от одного или другого гражданства. Всё! 8-)
Даздравствует самая гуманная миграционная служба в мире! Ура! Ура! Ура! Товарищи. Выявили и выдворили, медали раздать забыли! 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3565
Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской области, выдворили из Казахстана
Отправлено: 16.10.24 - 20:14
#5
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имеет быть место нарушение Конституции Казахстана.
//2. Гражданин Республики не может быть лишен гражданства, права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан.//
Конституция Казахстана
3. За гражданином Республики не признается гражданство другого государства.//
Как можно осудить и выдворить человека за то, что не признаётся???
ПС - там же следом // :-x

[Исправлено: Эл-починно, 16.10.2024 - 21:19]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24741
Re: Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской...
Отправлено: 16.10.24 - 20:26
#6
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Цитата:
При пересечении границы, в ходе проверки на государственном пункте пропуска установлено, что в июле 2024 года она приобрела гражданство Российской Федерации

А без пересечения границы проверка не работает?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3565
Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской области, выдворили из Казахстана
Отправлено: 18.10.24 - 00:18
#7
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Мне просто интересно, кто ни будь ответит за беззаконное выдворение казахстанки из страны? Согласно конституции, Казахстан "ВСЁ" сделает для своих граждан!
ПС- а она в первую очередь - гражданка Казахстана! 8-)

ПС-ПС- зачем мне такое государство, которое меня ещё и выдворяет. Беспрецедентно. Мне нужна страна, которая за меня стеной стоять будет. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 18.10.2024 - 01:32]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24741
Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской области, выдворили из Казахстана
Отправлено: 18.10.24 - 00:41
#8
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Цитата:
Эл-починно:
кто ни будь ответит за беззаконное выдворение казахстанки из страны?

Это она ещё легко отделалась. Могли и посадить+штраф, а потом все равно выдворить.
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