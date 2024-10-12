Отправлено: - 11:49

Vit:

Прочитал про город Талгар. Убили парня на ровном месте. И почему упырей которые 13 человек били одного называют бандитами? Ещё и дом сожгли..

Цитата:ага13 человек приехали в ночной магазин за одной бутылкой пива)и еще не хотели за нее платить и начали драться с отцом и дядей владельцами магазинаа отец и дядя наверно бойцы юфс раз решили ночных хулиганов проучитьпосле убийства пацана (что он делал в ночном магазине вообще?) еще и сожгли им дом а как оказалось не дом где они жили а гостевой дом который стоял пустойчтобы что? чтобы запугать родственников? а смысл если дело на личном контроле ген прокурора)) надо было прокурору уже дом поджигатьвообще все похоже на какуюто меж бандитскую заворошку просто