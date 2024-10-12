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≡ Надо рассказать....
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50300
Надо рассказать....
Отправлено: 12.10.24 - 23:07
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Событие в городе Талгар по делу 16-летнего парня Шекзат, которого местные бандиты убили за банку пива, сегодня нашло свое продолжение. Отцу Шекзат оказывалось давление со стороны бандитов и вот ночью сожгли его дом. Общество в конец запуганное разгулом бандитизма как в 90-х, через соцсети выражает свое недоумение, как такое возможно?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1600
Re: Надо рассказать....
Отправлено: 12.10.24 - 23:07
#1
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......лихие 90е как были так и остались ничего не поменялось......
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15450
Re: Надо рассказать....
Отправлено: 14.10.24 - 09:40
#2
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М-да э. Прочитал про город Талгар. Убили парня на ровном месте. И почему упырей которые 13 человек били одного называют бандитами? Ещё и дом сожгли.. Таких сразу к стенке. Ою
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1031
Re: Надо рассказать....
Отправлено: 14.10.24 - 10:34
#3
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Цитата:
бандиты убили за банку пива

А ужесточаем только сигареты и вейпы.
Страна абсурда.
Не с тем врагом боретесь...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6553
Надо рассказать....
Отправлено: 14.10.24 - 10:58
#4
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Цитата:
Vit:
М-да э.

сайлау курманов

Конечно мы не узнаем правды или по крайней мере пока.
Хоть и 90-е ушли, но я ВСЕГДА дружил с властями и всячески ПОМОГАЛ( вольно-невольно; добровольно-принудительно; с охотой- без-охоты) властям.
Потому что несмотря на все эти моратории - власть есть власть и при желании она способно навредить любому бизнесу ( даже герои труда перед ней лебезят) и мы живём в одном районе. Не скрою: - решал и свои личные и производственные вопросы с их помощью.
Такова СИ ЛЯ ВИ - не я это создал и не мне это отменять.

[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 11:59]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16831
Re: Надо рассказать....
Отправлено: 14.10.24 - 11:49
#5
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Цитата:
Vit:
Прочитал про город Талгар. Убили парня на ровном месте. И почему упырей которые 13 человек били одного называют бандитами? Ещё и дом сожгли..

ага
13 человек приехали в ночной магазин за одной бутылкой пива)
и еще не хотели за нее платить и начали драться с отцом и дядей владельцами магазина
а отец и дядя наверно бойцы юфс раз решили ночных хулиганов проучить
после убийства пацана (что он делал в ночном магазине вообще?) еще и сожгли им дом а как оказалось не дом где они жили а гостевой дом который стоял пустой
чтобы что? чтобы запугать родственников? а смысл если дело на личном контроле ген прокурора)) надо было прокурору уже дом поджигать
вообще все похоже на какуюто меж бандитскую заворошку просто
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4560
Re: Надо рассказать....
Отправлено: 17.10.24 - 23:36
#6
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Цитата:
abaika95:

Просто так написал?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3565
Надо рассказать....
Отправлено: 17.10.24 - 23:39
#7
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Цитата:
abaika95:
вообще все похоже на какуюто меж бандитскую заворошку просто

Да, такая простая заварушка, что национальная гвардия вмешалась!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3565
Надо рассказать....
Отправлено: 17.10.24 - 23:49
#8
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В принципе случай беспрецедентный, зайти в магазин, взять пиво и выйти из него не заплатив??? Это уже высший уровень маргинальности. Но позвать на подмогу таких же маргиналов, что бы утвердится в своей маргинальности, это ноу хау! И чувствуя себя "хозяин всей страна" убить человека *ребёнка по сути - 16-ть лет пацану). Вместо того чтобы, просто заплатить за пиво. Слов нет, Ужос! Маргиналы!

[Исправлено: Эл-починно, 18.10.2024 - 00:52]
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