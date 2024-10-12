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Надо рассказать....
Надо рассказать....
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50300
Надо рассказать....
Отправлено: 12.10.24 - 23:07
Событие в городе Талгар по делу 16-летнего парня Шекзат, которого местные бандиты убили за банку пива, сегодня нашло свое продолжение. Отцу Шекзат оказывалось давление со стороны бандитов и вот ночью сожгли его дом. Общество в конец запуганное разгулом бандитизма как в 90-х, через соцсети выражает свое недоумение, как такое возможно?
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1600
Re: Надо рассказать....
Отправлено: 12.10.24 - 23:07
......лихие 90е как были так и остались ничего не поменялось......
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15450
Re: Надо рассказать....
Отправлено: 14.10.24 - 09:40
М-да э. Прочитал про город Талгар. Убили парня на ровном месте. И почему упырей которые 13 человек били одного называют бандитами? Ещё и дом сожгли.. Таких сразу к стенке. Ою
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1031
Re: Надо рассказать....
Отправлено: 14.10.24 - 10:34
Цитата:
А ужесточаем только сигареты и вейпы.
Страна абсурда.
Не с тем врагом боретесь...
бандиты убили за банку пива
А ужесточаем только сигареты и вейпы.
Страна абсурда.
Не с тем врагом боретесь...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6553
Надо рассказать....
Отправлено: 14.10.24 - 10:58
Цитата:
сайлау курманов
Конечно мы не узнаем правды или по крайней мере пока.
Хоть и 90-е ушли, но я ВСЕГДА дружил с властями и всячески ПОМОГАЛ( вольно-невольно; добровольно-принудительно; с охотой- без-охоты) властям.
Потому что несмотря на все эти моратории - власть есть власть и при желании она способно навредить любому бизнесу ( даже герои труда перед ней лебезят) и мы живём в одном районе. Не скрою: - решал и свои личные и производственные вопросы с их помощью.
Такова СИ ЛЯ ВИ - не я это создал и не мне это отменять.
[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 11:59]
Vit:
М-да э.
М-да э.
сайлау курманов
Конечно мы не узнаем правды или по крайней мере пока.
Хоть и 90-е ушли, но я ВСЕГДА дружил с властями и всячески ПОМОГАЛ( вольно-невольно; добровольно-принудительно; с охотой- без-охоты) властям.
Потому что несмотря на все эти моратории - власть есть власть и при желании она способно навредить любому бизнесу ( даже герои труда перед ней лебезят) и мы живём в одном районе. Не скрою: - решал и свои личные и производственные вопросы с их помощью.
Такова СИ ЛЯ ВИ - не я это создал и не мне это отменять.
[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 11:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16831
Re: Надо рассказать....
Отправлено: 14.10.24 - 11:49
Цитата:
ага
13 человек приехали в ночной магазин за одной бутылкой пива)
и еще не хотели за нее платить и начали драться с отцом и дядей владельцами магазина
а отец и дядя наверно бойцы юфс раз решили ночных хулиганов проучить
после убийства пацана (что он делал в ночном магазине вообще?) еще и сожгли им дом а как оказалось не дом где они жили а гостевой дом который стоял пустой
чтобы что? чтобы запугать родственников? а смысл если дело на личном контроле ген прокурора)) надо было прокурору уже дом поджигать
вообще все похоже на какуюто меж бандитскую заворошку просто
Vit:
Прочитал про город Талгар. Убили парня на ровном месте. И почему упырей которые 13 человек били одного называют бандитами? Ещё и дом сожгли..
Прочитал про город Талгар. Убили парня на ровном месте. И почему упырей которые 13 человек били одного называют бандитами? Ещё и дом сожгли..
ага
13 человек приехали в ночной магазин за одной бутылкой пива)
и еще не хотели за нее платить и начали драться с отцом и дядей владельцами магазина
а отец и дядя наверно бойцы юфс раз решили ночных хулиганов проучить
после убийства пацана (что он делал в ночном магазине вообще?) еще и сожгли им дом а как оказалось не дом где они жили а гостевой дом который стоял пустой
чтобы что? чтобы запугать родственников? а смысл если дело на личном контроле ген прокурора)) надо было прокурору уже дом поджигать
вообще все похоже на какуюто меж бандитскую заворошку просто
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4560
Re: Надо рассказать....
Отправлено: 17.10.24 - 23:36
Цитата:
Просто так написал?
abaika95:
Просто так написал?
Надо рассказать....
Отправлено: 17.10.24 - 23:39
Цитата:
Да, такая простая заварушка, что национальная гвардия вмешалась!
abaika95:
вообще все похоже на какуюто меж бандитскую заворошку просто
вообще все похоже на какуюто меж бандитскую заворошку просто
Да, такая простая заварушка, что национальная гвардия вмешалась!
Надо рассказать....
Отправлено: 17.10.24 - 23:49
В принципе случай беспрецедентный, зайти в магазин, взять пиво и выйти из него не заплатив??? Это уже высший уровень маргинальности. Но позвать на подмогу таких же маргиналов, что бы утвердится в своей маргинальности, это ноу хау! И чувствуя себя "хозяин всей страна" убить человека *ребёнка по сути - 16-ть лет пацану). Вместо того чтобы, просто заплатить за пиво. Слов нет, Ужос! Маргиналы!
[Исправлено: Эл-починно, 18.10.2024 - 00:52]
[Исправлено: Эл-починно, 18.10.2024 - 00:52]
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