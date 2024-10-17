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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 902
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 13:27
Цитата:
Skeptic: Эти "активисты" способны на такое?Тусоваться на корабле стоящем на якоре, без топлива и средств навигации на борту потому что какой-то дол....б им это приказал (а самим-то думать нафига?)? Сто пудов способны. Или водку жрать уйдя в увольнение на берег? Тоже думаю справятся.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16831
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16831
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:15
Россия начала первую полномасштабную войну после Великой отечественной и не подготовила ни солдат, ни технику,ни дроноводов,никого не подготовила
Генарлитет воровал все 30 лет как не в себя
Президенту было начхать он себе дворцы строил
Чиновникам начхать все в Италии отдыхали
Зато сейчас рядовой Ваня призванный с завода гибнет в лесопасадке загнанный со всех сторон дронами и ничего сделать не может потомучто на ногах резиновые сапоги, автомат 47 года выпуска и уже не стреляет а вместо медицинских жгутов на случай если ногу оторвёт у него резина от покрышек так как у боготешей россиюшки котрая в столице каждый год плитку мраморную меняет не хватило денег чтобы своим же солдатам аптечку нормальную собрать.....
Весь мир уже даже не ржет
А просто недоумевает зачем это русским вообще надо? У них вокруг враги и самые первые в кремле сидят
Генарлитет воровал все 30 лет как не в себя
Президенту было начхать он себе дворцы строил
Чиновникам начхать все в Италии отдыхали
Зато сейчас рядовой Ваня призванный с завода гибнет в лесопасадке загнанный со всех сторон дронами и ничего сделать не может потомучто на ногах резиновые сапоги, автомат 47 года выпуска и уже не стреляет а вместо медицинских жгутов на случай если ногу оторвёт у него резина от покрышек так как у боготешей россиюшки котрая в столице каждый год плитку мраморную меняет не хватило денег чтобы своим же солдатам аптечку нормальную собрать.....
Весь мир уже даже не ржет
А просто недоумевает зачем это русским вообще надо? У них вокруг враги и самые первые в кремле сидят
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:24
Цитата:
Прикинь что бы было если бы подготовила
abaika95:
Россия начала первую полномасштабную войну после Великой отечественной и не подготовила ни солдат, ни технику,ни дроноводов,никого не подготовила
Россия начала первую полномасштабную войну после Великой отечественной и не подготовила ни солдат, ни технику,ни дроноводов,никого не подготовила
Прикинь что бы было если бы подготовила
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:30
Цитата:
Бесполезная попытка.
Если человек до сих пор уверен и в дворцах, и в том, что "весь мир ржёт", и в прочих бреднях, то ему на реальность наплевать. Он в своём мирке живёт. Ему там уютно.
Добринцофф:
Бесполезная попытка.
Если человек до сих пор уверен и в дворцах, и в том, что "весь мир ржёт", и в прочих бреднях, то ему на реальность наплевать. Он в своём мирке живёт. Ему там уютно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:31
Цитата:
Что, что, а вот что: "...Киев за ТРИ дня..."
[Исправлено: ACROS, 17.10.2024 - 21:32]
Добринцофф:
что бы было если бы подготовила
что бы было если бы подготовила
Что, что, а вот что: "...Киев за ТРИ дня..."
[Исправлено: ACROS, 17.10.2024 - 21:32]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:43
Цитата:
Не за три,но как говорят на западе,если они откажутся помогать,то через 15 дней Украины не будет.
ACROS:
Что, что, а вот что: "...Киев за ТРИ дня..."
Что, что, а вот что: "...Киев за ТРИ дня..."
Не за три,но как говорят на западе,если они откажутся помогать,то через 15 дней Украины не будет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:52
Цитата:
Не, российские не смотрю, некогда, на немецком только смотрю или слушаю.
Поэтому и не знаю. Слово уж больно интересное получилось. Но видимо это на любителя.
По мне так больше пилот дистанционного управления дроном, как то больше по душе было.
Чем члоно, ой дроноводом!
abaika95:
А что российские новости смотришь и не знаешь?
А что российские новости смотришь и не знаешь?
Не, российские не смотрю, некогда, на немецком только смотрю или слушаю.
Поэтому и не знаю. Слово уж больно интересное получилось. Но видимо это на любителя.
По мне так больше пилот дистанционного управления дроном, как то больше по душе было.
Чем члоно, ой дроноводом!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 21:04
Цитата:
Быстрей бы отказались: - НАДОЕЛА эта войнушка.
Быстрей бы настал хоть КАКОЙ то конец.
Нашёлся бы какой то киллер: - завалил бы или ЭТОГО или ТОГО.
Добринцофф:
то через 15 дней Украины не буде
то через 15 дней Украины не буде
Быстрей бы отказались: - НАДОЕЛА эта войнушка.
Быстрей бы настал хоть КАКОЙ то конец.
Нашёлся бы какой то киллер: - завалил бы или ЭТОГО или ТОГО.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 21:09
Цитата:
В начале 2000-х, когда только-только пошли американские трактора и комбайны "Джон Диры", тогдашний ген.директор ТОО "Иволга" Розинов В.С. механизаторов и трактористов называл - операторами посевного комплекса или оператором зерноуборочного комплекса.
Эл-починно:
больше пилот дистанционного управления дроном,
больше пилот дистанционного управления дроном,
В начале 2000-х, когда только-только пошли американские трактора и комбайны "Джон Диры", тогдашний ген.директор ТОО "Иволга" Розинов В.С. механизаторов и трактористов называл - операторами посевного комплекса или оператором зерноуборочного комплекса.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 21:15
Цитата:
Солидарна!!!
ACROS:
Быстрей бы отказались: - НАДОЕЛА эта войнушка. Быстрей бы настал хоть КАКОЙ то конец. Нашёлся бы какой то киллер: - завалил бы или ЭТОГО или ТОГО.
Быстрей бы отказались: - НАДОЕЛА эта войнушка. Быстрей бы настал хоть КАКОЙ то конец. Нашёлся бы какой то киллер: - завалил бы или ЭТОГО или ТОГО.
Солидарна!!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 21:16
Цитата:
А оказывается, можно было просто тракторо- или комбайно- водом назвать!
ACROS:
В начале 2000-х
В начале 2000-х
А оказывается, можно было просто тракторо- или комбайно- водом назвать!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 21:17
Цитата:
Эту "формулу" западные "специалисты" придумали, судя по себе.
Они думали, что Россия будет действовать так же, как они. Ковровые бомбардировки, танковые армады, давящие на своём пути всё, что попадётся навстречу...
Так да, Россия за три дня освободила бы Киев, а ещё за неделю - всю территорию Украины.
Но Россия - не США и, тем паче, - не Германия гитлеровская. Потому - не спеша утилизирует тех, кто хочет воевать против неё и берёт в плен тех, кто воевать не хочет, сам сдаётся.
ACROS:
Киев за ТРИ дня
Киев за ТРИ дня
Эту "формулу" западные "специалисты" придумали, судя по себе.
Они думали, что Россия будет действовать так же, как они. Ковровые бомбардировки, танковые армады, давящие на своём пути всё, что попадётся навстречу...
Так да, Россия за три дня освободила бы Киев, а ещё за неделю - всю территорию Украины.
Но Россия - не США и, тем паче, - не Германия гитлеровская. Потому - не спеша утилизирует тех, кто хочет воевать против неё и берёт в плен тех, кто воевать не хочет, сам сдаётся.
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