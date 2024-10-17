Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 20:15

Россия начала первую полномасштабную войну после Великой отечественной и не подготовила ни солдат, ни технику,ни дроноводов,никого не подготовила

Генарлитет воровал все 30 лет как не в себя

Президенту было начхать он себе дворцы строил

Чиновникам начхать все в Италии отдыхали



Зато сейчас рядовой Ваня призванный с завода гибнет в лесопасадке загнанный со всех сторон дронами и ничего сделать не может потомучто на ногах резиновые сапоги, автомат 47 года выпуска и уже не стреляет а вместо медицинских жгутов на случай если ногу оторвёт у него резина от покрышек так как у боготешей россиюшки котрая в столице каждый год плитку мраморную меняет не хватило денег чтобы своим же солдатам аптечку нормальную собрать.....





Весь мир уже даже не ржет

А просто недоумевает зачем это русским вообще надо? У них вокруг враги и самые первые в кремле сидят