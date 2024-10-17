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≡ Субсидии в обмен на обязательства — Что аграрии должны делать ради господдержки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50300
Субсидии в обмен на обязательства — Что аграрии должны делать ради господдержки
Отправлено: 17.10.24 - 20:57
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Самым дискуссионным был вопрос о встречных обязательствах, которые уже с 2025 года станут условием для получения субсидий. Бизнес должен подписаться на то, что обеспечит рост объема производства или, по крайней мере, не допустит его снижения.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6553
Re: Субсидии в обмен на обязательства — Что аграрии должны...
Отправлено: 17.10.24 - 20:57
#1
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Там наверху и в частности в Минсельхозе сидят, не скажу что глупые люди, скажем мягче: - абсалютно НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ и НЕ ЗНАЮЩИЕ сельскохозяйственную отрасль.

Какие то надуманные проекты абсалютно ОТОРВАННЫЕ от реальной производственной деятельности.

Какие ВСТРЕЧНЫЕ обязательства ??? Что за бред ??

Видовые субсидии ( за гербициды, за технику, за удобрения, за банковский процент) вообще ОТМЕНИТЬ !!! Они развращают моих коллег и МНОГИЕ занимаются ПРИПИСКАМИ. Власть об этом ПРЕКРАСНО знает и делает вид- что всё НОРМАЛЬНО.
Пусть ваш корреспондент Каткова ПОДНИМЕТ этот вопрос.
Если и назначать субсидии, то только за РЕАЛЬНЫЙ результат: - за урожайность и за привесы и надои. И ВСЁ - больше других показателей нет.
По поводу фикасации цен на уровне 2024 года: -3 класс сейчас реально покупают за 65 тенге; 4 класс за 50 тенге.

Если уж как то обезопасить фермеров от НАГЛЫХ и картельно договорившихся зернотрейдеров от ценового сговора, то нужно по аналогии с табаком и алкоголем УСТАНОВИТЬ предельно низкую цену на пшеницу 3 класса по решению национального
оператора зерна - АО "Продкопорация": - выше заключать сделки МОЖНО, НИЖЕ нельзя.
И ВСЁ и ВСЯ наладиться и прекратяться: приписки валового сбора ( рейтинг акимов) зерна, коррупция при распределении субсидии.
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