Re: Субсидии в обмен на обязательства — Что аграрии должны...

Отправлено: - 20:57

Там наверху и в частности в Минсельхозе сидят, не скажу что глупые люди, скажем мягче: - абсалютно НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ и НЕ ЗНАЮЩИЕ сельскохозяйственную отрасль.



Какие то надуманные проекты абсалютно ОТОРВАННЫЕ от реальной производственной деятельности.



Какие ВСТРЕЧНЫЕ обязательства ??? Что за бред ??



Видовые субсидии ( за гербициды, за технику, за удобрения, за банковский процент) вообще ОТМЕНИТЬ !!! Они развращают моих коллег и МНОГИЕ занимаются ПРИПИСКАМИ. Власть об этом ПРЕКРАСНО знает и делает вид- что всё НОРМАЛЬНО.

Пусть ваш корреспондент Каткова ПОДНИМЕТ этот вопрос.

Если и назначать субсидии, то только за РЕАЛЬНЫЙ результат: - за урожайность и за привесы и надои. И ВСЁ - больше других показателей нет.

По поводу фикасации цен на уровне 2024 года: -3 класс сейчас реально покупают за 65 тенге; 4 класс за 50 тенге.



Если уж как то обезопасить фермеров от НАГЛЫХ и картельно договорившихся зернотрейдеров от ценового сговора, то нужно по аналогии с табаком и алкоголем УСТАНОВИТЬ предельно низкую цену на пшеницу 3 класса по решению национального

оператора зерна - АО "Продкопорация": - выше заключать сделки МОЖНО, НИЖЕ нельзя.

И ВСЁ и ВСЯ наладиться и прекратяться: приписки валового сбора ( рейтинг акимов) зерна, коррупция при распределении субсидии.