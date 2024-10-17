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≡ Иск кандидата в главврачи городской больницы: Дамир Балгужин оспорил решение суда первой инстанции в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50300
Иск кандидата в главврачи городской больницы: Дамир Балгужин оспорил решение суда первой инстанции в Костанае
Отправлено: 17.10.24 - 20:10
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Представители Балгужина считают, что их доверитель компетентен не только в медицине, но и в управлении медорганизацией и поэтому улучшит работу Костанайской городской больницы. Что решил областной суд?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
384
Re: Иск кандидата в главврачи городской больницы: Дамир Балгужин...
Отправлено: 17.10.24 - 20:10
#1
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Наконец-то справедливость восторжествовала в вынесенном решении апелляционной коллегии Костанайского областного суда с помощью грамотного, качественного и скрупулезного подхода 2-х юристов, собравших конкретные доказательства, что Балгужин был прав, а его руководители лишь псевдоруководители разных рангов! Молодец Балгужин, что не опустил рукава и доказал, что он будет честным и грамотным руководителем в сфере медицины!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6553
Re: Иск кандидата в главврачи городской больницы: Дамир Балгужин...
Отправлено: 17.10.24 - 20:29
#2
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Цитата:
абике:
справедливость восторжествовала


А господин Токаев знает, что твориться за его спиной, пока он думает что он уже в ЖАНА и СПРАВЕДЛИВОМ Казахстане ??

И самое главное: - улучшиться ли при Дамире Балгужине - КАЧЕСТВО медицинских услуг ??

В принципе нам плательщикам взносов в ФМСС всё равно кто руководит той или иной больницей и поликлиникой - главное - качествено и своевременно и что немаловажно НЕДОРОГО - получить медицинскую услугу.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
96
Иск кандидата в главврачи городской больницы: Дамир Балгужин оспорил решение суда первой инстанции в Костанае
Отправлено: 17.10.24 - 20:33
#3
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Цитата:
ACROS:
улучшиться ли при Дамире Балгужине


Не нашел в инернете отзывов о Докторе Балгужине
Хотелось бы прочитать биографию Д Балгужина
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