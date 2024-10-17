Отправлено: - 20:29

абике:

справедливость восторжествовала

Цитата:А господин Токаев знает, что твориться за его спиной, пока он думает что он уже в ЖАНА и СПРАВЕДЛИВОМ Казахстане ??И самое главное: - улучшиться ли при Дамире Балгужине - КАЧЕСТВО медицинских услуг ??В принципе нам плательщикам взносов в ФМСС всё равно кто руководит той или иной больницей и поликлиникой - главное - качествено и своевременно и что немаловажно НЕДОРОГО - получить медицинскую услугу.