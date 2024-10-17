Re: Минцифры предлагает выдавать телефонные номера через eGov и...

Отправлено: - 11:10

А к чему лет 5 назад был такой ажиотаж поднят, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ привязкой Imei-кода и номера к ИИНу? Как сладко заливали про борьбу с мошенничеством, что любой спам-звонок вычислить сможем за 15 минут. Где это все?

Все тогда еще было понятно, что все это было только чтобы "деанонимизировать" комментаторов в интернете. Не более того. С таким подходом скоро и траффик по талонам будут выдавать или через егов)))