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≡ Победили вопреки – Костанайцы стали призерами чемпионата мира по гиревому спорту. Власти отказали им в финансировании поездки в Грецию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50295
Победили вопреки – Костанайцы стали призерами чемпионата мира по гиревому спорту. Власти отказали им в финансировании поездки в Грецию
Отправлено: 17.10.24 - 15:44
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Чемпионат проходил 10-14 октября на острове Корфу. В нем приняли участие 330 спортсменов из 31 страны. Костанайцы привезли 5 медалей. Сегодня их встречали на перроне железнодорожного вокзала.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
190
Re: Победили вопреки – Костанайцы стали призерами чемпионата...
Отправлено: 17.10.24 - 15:44
#1
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Молодцы, так держать!!! А чиновникам- ұят пен үкім
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1031
Re: Победили вопреки – Костанайцы стали призерами чемпионата...
Отправлено: 17.10.24 - 16:24
#2
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Цитата:
Мы просто поехали за свой счет,

А чиновники по спорту получат плюшки за воспитание чемпионов??))

Спортсмены -красавчики! Так держать! Только вверх и только вперед! В очередной раз доказали и показали волю к победе!!!!

Цитата:
позиция министерства, а не управления,

Это же не ногомяч, тут другое :lol:
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