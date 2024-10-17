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≡ Минцифры предлагает выдавать телефонные номера через eGov и в ограниченном количестве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50295
Минцифры предлагает выдавать телефонные номера через eGov и в ограниченном количестве
Отправлено: 17.10.24 - 11:10
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Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана планирует ограничить количество SIM-карт, выдаваемых на одного человека. Таким образом в стране планируют ввести контроль над выдачей и использованием SIM-карт.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1031
Re: Минцифры предлагает выдавать телефонные номера через eGov и...
Отправлено: 17.10.24 - 11:10
#1
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А к чему лет 5 назад был такой ажиотаж поднят, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ привязкой Imei-кода и номера к ИИНу? Как сладко заливали про борьбу с мошенничеством, что любой спам-звонок вычислить сможем за 15 минут. Где это все?
Все тогда еще было понятно, что все это было только чтобы "деанонимизировать" комментаторов в интернете. Не более того. С таким подходом скоро и траффик по талонам будут выдавать или через егов)))
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
382
Re: Минцифры предлагает выдавать телефонные номера через eGov и...
Отправлено: 17.10.24 - 15:48
#2
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Полностью поддерживаю! Пора ужесточать ответственность и требование к операторам связи, не только по СИМ картам. Кто недоволен путь переезжает в другие страны!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6008
Минцифры предлагает выдавать телефонные номера через eGov и в ограниченном количестве
Отправлено: 17.10.24 - 18:34
#3
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Цитата:
абике:
Кто недоволен путь переезжает в другие страны!

Я недоволен! Извиняюсь спросить каким способом будете выдворять меня из страны? И самое главное может ещё гражданства меня лишите?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6008
Re: Минцифры предлагает выдавать телефонные номера через eGov и...
Отправлено: 17.10.24 - 18:48
#4
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Цитата:
абике:
Кто недоволен путь переезжает в другие страны!

Хотелось бы узнать какие ещё меры по ограничению моей свободы Вы готовы поддержать в ближайшее время? К чему готовиться? А то чувствую распоясался я, ишь ты свободу мне подавай! Ограничить в правах, не более одной симки в одни руки, не более одной машины на семью, жить не менее 2 человек в одной комнате, за неисполнение штраф! Вас бы в депутаты вот бы мы зажили! Пусть плохо, зато дисциплинированно!
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