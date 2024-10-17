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Победили вопреки – Костанайцы стали призерами чемпионата мира по гиревому спорту. Власти отказали им в финансировании поездки в Грецию
Победили вопреки – Костанайцы стали призерами чемпионата мира по гиревому спорту. Власти отказали им в финансировании поездки в Грецию
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