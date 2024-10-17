Отправлено: - 16:24

Мы просто поехали за свой счет,

позиция министерства, а не управления,

Цитата:А чиновники по спорту получат плюшки за воспитание чемпионов??))Спортсмены -красавчики! Так держать! Только вверх и только вперед! В очередной раз доказали и показали волю к победе!!!!Цитата:Это же не ногомяч, тут другое