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≡ "Нет достаточного уровня зрелости". Бектенов отказал депутатам в снижении возраста уголовной ответственности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50295
"Нет достаточного уровня зрелости". Бектенов отказал депутатам в снижении возраста уголовной ответственности
Отправлено: 17.10.24 - 15:42
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В Казахстане не планируют снижать возраст уголовной ответственности, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в своём ответе на депутатский запрос. Премьер считает, что подростки в 12 лет не до конца осознают опасность своих действий.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
382
Re: "Нет достаточного уровня зрелости". Бектенов...
Отправлено: 17.10.24 - 15:42
#1
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Если 12 летние еще не осознают, то нужно ограничить полностью в дееспособности. При совершении тяжких преступлений направлять на принудительное лечение в психиатрические больницы. Возможно такой малолетний преступник рождается уже с искривленным сознанием или вообще без мозгов. Парламент РК большой думаю решит! Пора ввести обязательное обследование на физическое и психическое здоровье, вступающих в половую связь в брачных и вне брачных отношениях как во всех странах Запада, США, на которые всегда кивают власть имущие и не имущие. В стране очень много психически нездоровых особей, рожденных в период развала СССР.
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