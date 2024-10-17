Re: "Нет достаточного уровня зрелости". Бектенов...

Отправлено: - 15:42

Если 12 летние еще не осознают, то нужно ограничить полностью в дееспособности. При совершении тяжких преступлений направлять на принудительное лечение в психиатрические больницы. Возможно такой малолетний преступник рождается уже с искривленным сознанием или вообще без мозгов. Парламент РК большой думаю решит! Пора ввести обязательное обследование на физическое и психическое здоровье, вступающих в половую связь в брачных и вне брачных отношениях как во всех странах Запада, США, на которые всегда кивают власть имущие и не имущие. В стране очень много психически нездоровых особей, рожденных в период развала СССР.