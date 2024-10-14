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"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50295
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 19:51
Вопрос о переименовании улиц дважды прозвучал на встрече акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного. Первым на множество коммунистических имен в топонимике города пожаловался активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ. И привел примеры.
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К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 902
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 16:15
Цитата:
Ну вот что течет это верно. А вот что меняется...не знаю. Разве что химический состав немного. Консерванты там, стабилизаторы всякие.
Цитата:
С этим на корчагина (дважды), володарского, сандригайло, ленина по мелочи, ну и там частично частный сектор. К 50 лет фрунзик отношения не имеет
ACROS:
.всё течёт- всё меняется...".
.всё течёт- всё меняется...".
Ну вот что течет это верно. А вот что меняется...не знаю. Разве что химический состав немного. Консерванты там, стабилизаторы всякие.
Цитата:
saba:
я за! Ещё бы памятник поставил!
я за! Ещё бы памятник поставил!
С этим на корчагина (дважды), володарского, сандригайло, ленина по мелочи, ну и там частично частный сектор. К 50 лет фрунзик отношения не имеет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24740
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 16.10.24 - 00:14
А улица Восточная чем не угодила?
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 17.10.24 - 00:29
Цитата:
Город строили и выходцы с Украины, вот и назвали в память о Родине. Что непонятного то? Не надо во всём искать идеологическую подоплёку.
saba:
Город строили и выходцы с Украины, вот и назвали в память о Родине. Что непонятного то? Не надо во всём искать идеологическую подоплёку.
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 17.10.24 - 00:31
Цитата:
А кто сказал, что её вообще изучают?
Skeptic:
А кто сказал, что её вообще изучают?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6006
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 17.10.24 - 07:04
Цитата:
Так я ее и не искал! Я просто когда то что то читал из Ивана Франко, ещё в советские времена, тогда я не понял его и почему его именем целый город в Украине назвали. А теперь просто этих активистов не понимаю, ладно 40 лет Октября, говорят устаревшая идеология, а Иван Франко, его то за что?
КГСПС:
Не надо во всём искать идеологическую подоплёку.
Не надо во всём искать идеологическую подоплёку.
Так я ее и не искал! Я просто когда то что то читал из Ивана Франко, ещё в советские времена, тогда я не понял его и почему его именем целый город в Украине назвали. А теперь просто этих активистов не понимаю, ладно 40 лет Октября, говорят устаревшая идеология, а Иван Франко, его то за что?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3586
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 17.10.24 - 10:09
Цитата:
Не знают ономасты такого украинского поэта и писателя. Безграмотность нынче у ономастов в тренде!
saba:
а Иван Франко, его то за что?
а Иван Франко, его то за что?
Не знают ономасты такого украинского поэта и писателя. Безграмотность нынче у ономастов в тренде!
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 17.10.24 - 11:07
Цитата:
Не знаю. Потому и спрашиваю...
...
В моей молодости историей воздух был пропитан. Не просто в учебниках написана была, а везде её флюиды витали.
Знали что, как, почему, зачем... Знали фамилии Героев Соцтруда, работавших на комбинате... Нам не надо было объяснять, кто такие Марите Бежите и Наташа Любеля...
Даже отпетому двоечнику не пришло бы в голову написать фамилию Сандригайло через Ы, как сейчас часто встречается...
...
Я уверен. что через какое-то время проявятся настоящие историки, которые начнут изучать настоящую историю. То-то они будут ломать голову, разыскивая связь между городом, его основанием, строительством и предлагаемыми "энтузиастами от ономастики" "правильными" названиями...
...
У жителей Украины отняли настоящую историю, навязали "правильные" бредни и выдумки... Что в итоге получили?
Нам оно надо?
КГСПС:
А кто сказал, что её вообще изучают?
А кто сказал, что её вообще изучают?
Не знаю. Потому и спрашиваю...
...
В моей молодости историей воздух был пропитан. Не просто в учебниках написана была, а везде её флюиды витали.
Знали что, как, почему, зачем... Знали фамилии Героев Соцтруда, работавших на комбинате... Нам не надо было объяснять, кто такие Марите Бежите и Наташа Любеля...
Даже отпетому двоечнику не пришло бы в голову написать фамилию Сандригайло через Ы, как сейчас часто встречается...
...
Я уверен. что через какое-то время проявятся настоящие историки, которые начнут изучать настоящую историю. То-то они будут ломать голову, разыскивая связь между городом, его основанием, строительством и предлагаемыми "энтузиастами от ономастики" "правильными" названиями...
...
У жителей Украины отняли настоящую историю, навязали "правильные" бредни и выдумки... Что в итоге получили?
Нам оно надо?
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 17.10.24 - 11:11
Пересмотрел вчера фильм "49 дней", снятый в 1962 году. Сама история произошла в январе-феврале 1960 года.
Вот думаю... Эти "активисты" способны на такое?
А пацаны воспитывались на настоящей истории.
На "современной" таких людей не вырастить.
Вот думаю... Эти "активисты" способны на такое?
А пацаны воспитывались на настоящей истории.
На "современной" таких людей не вырастить.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6006
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 17.10.24 - 11:56
Цитата:
Это кто Вам рассказал? По телевизору или по правильным телеграм каналам? Давайте историю Украины оставим самим украинцам, а не будем судить о них за тридевять земель! Хочется чтобы Россия была великой, так создавайте её в пределах своей земли,благо земли хватает ,не Монако какое нибудь! Так нет все враги вокруг, зарятся на наши земли, поэтому ещё чего нибудь себе у соседей прихватим! Вывернутая логика!
Skeptic:
У жителей Украины отняли настоящую историю, навязали "правильные" бредни и выдумки
У жителей Украины отняли настоящую историю, навязали "правильные" бредни и выдумки
Это кто Вам рассказал? По телевизору или по правильным телеграм каналам? Давайте историю Украины оставим самим украинцам, а не будем судить о них за тридевять земель! Хочется чтобы Россия была великой, так создавайте её в пределах своей земли,благо земли хватает ,не Монако какое нибудь! Так нет все враги вокруг, зарятся на наши земли, поэтому ещё чего нибудь себе у соседей прихватим! Вывернутая логика!
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