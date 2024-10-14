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≡ "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50293
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 19:51
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Вопрос о переименовании улиц дважды прозвучал на встрече акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного. Первым на множество коммунистических имен в топонимике города пожаловался активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ. И привел примеры.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
901
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 16:15
#60
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Цитата:
ACROS:
.всё течёт- всё меняется...".

Ну вот что течет это верно. А вот что меняется...не знаю. Разве что химический состав немного. Консерванты там, стабилизаторы всякие.
Цитата:
saba:
я за! Ещё бы памятник поставил!

С этим на корчагина (дважды), володарского, сандригайло, ленина по мелочи, ну и там частично частный сектор. К 50 лет фрунзик отношения не имеет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24740
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 16.10.24 - 00:14
#61
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А улица Восточная чем не угодила? :lol:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1994
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 17.10.24 - 00:29
#62
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Цитата:
saba:

Город строили и выходцы с Украины, вот и назвали в память о Родине. Что непонятного то? Не надо во всём искать идеологическую подоплёку.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1994
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 17.10.24 - 00:31
#63
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Цитата:
Skeptic:

А кто сказал, что её вообще изучают?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6005
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 17.10.24 - 07:04
#64
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Цитата:
КГСПС:
Не надо во всём искать идеологическую подоплёку.

Так я ее и не искал! Я просто когда то что то читал из Ивана Франко, ещё в советские времена, тогда я не понял его и почему его именем целый город в Украине назвали. А теперь просто этих активистов не понимаю, ладно 40 лет Октября, говорят устаревшая идеология, а Иван Франко, его то за что?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3586
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 17.10.24 - 10:09
#65
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Цитата:
saba:
а Иван Франко, его то за что?

Не знают ономасты такого украинского поэта и писателя. Безграмотность нынче у ономастов в тренде!
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1740
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 17.10.24 - 11:07
#66
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Цитата:
КГСПС:
А кто сказал, что её вообще изучают?

Не знаю. Потому и спрашиваю...
...
В моей молодости историей воздух был пропитан. Не просто в учебниках написана была, а везде её флюиды витали.
Знали что, как, почему, зачем... Знали фамилии Героев Соцтруда, работавших на комбинате... Нам не надо было объяснять, кто такие Марите Бежите и Наташа Любеля...
Даже отпетому двоечнику не пришло бы в голову написать фамилию Сандригайло через Ы, как сейчас часто встречается...
...
Я уверен. что через какое-то время проявятся настоящие историки, которые начнут изучать настоящую историю. То-то они будут ломать голову, разыскивая связь между городом, его основанием, строительством и предлагаемыми "энтузиастами от ономастики" "правильными" названиями...
...
У жителей Украины отняли настоящую историю, навязали "правильные" бредни и выдумки... Что в итоге получили?
Нам оно надо?
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1740
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 17.10.24 - 11:11
#67
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Пересмотрел вчера фильм "49 дней", снятый в 1962 году. Сама история произошла в январе-феврале 1960 года.
Вот думаю... Эти "активисты" способны на такое?
А пацаны воспитывались на настоящей истории.
На "современной" таких людей не вырастить.
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