Долги по зарплате станут причиной недопуска работодателя к госзакупкам в Казахстане – КГД
Отправлено: 16.10.24 - 18:22
В Казахстане потенциальные поставщики, имеющие просрочку по заработной плате, с начала 2025 года к государственным закупкам допускаться не будут, обещает комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов. Читать новость
Нынче молодым тяжело. Торговля никакая, перевозки и услуги никчемные, всё дорожает. Не зря все уезжают. Моих два племянника уехали, у соседей, у друзей дети кто на вахте, кто ещё дальше. Будьте милосердны, не надо гнуть законы и требовать невозможное.
сайлау курманов: Не зря все уезжают. Моих два племянника уехали, у соседей, у друзей дети кто на вахте, кто ещё дальше.
У меня родственик молодой пацан уехал не давно в рф. Ещё толком все документы не оформил, а уже на первую попавшую работу устроился, что б деньги были. . На кару,120 тыщ рублей. Где в городе у нас за такую лёгкую работу будут платить 600 000тенге? И это РФ под санкциями))
Цитата://руководитель или учредитель, которого ранее совершили//
Наверное всё таки речь идёт конкретно именно о коррумпированном РУКОВОДСТВЕ фирмы- потенциальном поставщике. Если даже речь и о самой фирме: - поменял название и БИН, вместо ТОО "Победа" на ТОО "..беда" и вперёд. Кстати - учредитель - это на стадии оформления, после гос.регистрации он уже не учредитель, а УЧАСТНИК.
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Эл-починно: Попробуйте это как ни будь 111-му объяснить, что бы он прекратил наконец сравнивать ЗП в Германии и Казахстане
Зачем? Разве он настолько концептуально не прав? Конечно, проводить сравнения в абсолютных значениях это удел казахстанских статистических контор и министерств, но мы же люди образованные. Давайте посчитаем как это дОлжно считать. На одну среднюю зарплату можно купить: 1900 литров бензина в Казахстане и 2800 в Германии (далее соответственно), 1800 литров молока и 5800 литров молока, 1900 и 3000 булок хлеба, в среднем на 3 месяца снять однушку в Казахстане и на 6 месяцев в Германии. При условии что вся з/п будет тратиться на оплату, то на самый дешевый продукт "отечественного" автопрома нужно вкалывать 15 месяцев в Казахстане и 3 месяца в Германии. И здесь я не стану говорить о путешествиях к морю, когда поездка на самый дешевый курорт, от которого полагаю вы брезгливо поморщите нос, представляет из себя целый квест.
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