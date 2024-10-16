Отправлено: - 09:50

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[Исправлено: юля елиссева, 17.10.2024 - 10:52]

[Исправлено: юля елиссева, 17.10.2024 - 10:53]

Цитата:Трубим на весь мир, что выращиваем лучшее в мире зерно, а качество хлеба отвратное. Съездили бы наши хлебопёки в Грузию или в Польшу или в Литву. Вот там хлеб печь умеют, там он реально вкусный! В Грузии пекут хлеб из казахстанского зерна, и этот хлеб дешевле и в разы вкуснее чем у нас. А какой прекрасный ржаной хлеб в Польше и Литве. Печь ржаной хлеб у нас не умеют от слова вообще...