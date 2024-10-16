Отправлено: - 13:01

maxsaf:

И в этот раз будет числом, а ты и дальше будешь визжать: так не честно, так не правильно, вы ниче не умеете,

Цитата:Визжат российские мужики убегая по полям от украинских Дронов)А я констатируюЕщё одна такая война и России не станетДемографическая дыра размером в 50 млнРоссияне вымирали с 90ых годовИ Путин ничего лучше не придумал как убить ещё сотню тысяч мужиков ради того чтобы захватить две пустые области с разбитой инфраструктуройЗато таджики заедут в Россию и будут плодитьсяРусский мир во всей красе))Ну канадцу то плевать и на русских и на Россию. Чисто глумится на российской трагедией