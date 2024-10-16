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≡ Что в нем главное? - На Всемирный день хлеба костанайцы пробовали караваи и булочки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50292
Что в нем главное? - На Всемирный день хлеба костанайцы пробовали караваи и булочки
Отправлено: 16.10.24 - 21:43
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- Такая ярмарка хлебобулочных изделий в рамках Дня духовного согласия проводится впервые, - рассказал "НГ" руководитель управления по делам религий Ерлан КАЛМАКОВ. - Честно говоря, мы инициировали её спонтанно, буквально пару дней назад.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6548
Re: Что в нем главное? - На Всемирный день хлеба костанайцы...
Отправлено: 16.10.24 - 21:43
#1
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Цитата://руководитель управления по делам религий Ерлан КАЛМАКОВ.//

Этот чиновник вроде совсем недавно РУЛИЛ областной культурой, теперь главный по религиям: "....и ШНЕЦ и ЖНЕЦ и на дуде ИГРЕЦ...".
Не думаю что с его переводом культура от этого проиграла, но и религия думаю, не выиграла. От таких чиновников-перекати поле - НИКОМУ и НИГДЕ толку нет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3584
Re: Что в нем главное? - На Всемирный день хлеба костанайцы...
Отправлено: 16.10.24 - 22:06
#2
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Хлеб, особенно белый, это продукт вызывающий резкий скачок глюкозы в крови. Как следствие сначала развивается инсулинорезистентность и потом диабет 2-го типа.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3584
Re: Что в нем главное? - На Всемирный день хлеба костанайцы...
Отправлено: 16.10.24 - 22:07
#3
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Цитата:
ACROS:
..и ШНЕЦ и ЖНЕЦ и на дуде ИГРЕЦ...

вы же его комбайнёром к себе не возьмёте, а куда чиновнику податься?
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