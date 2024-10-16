Re: Что в нем главное? - На Всемирный день хлеба костанайцы...

Отправлено: - 21:43

Цитата://руководитель управления по делам религий Ерлан КАЛМАКОВ.//



Этот чиновник вроде совсем недавно РУЛИЛ областной культурой, теперь главный по религиям: "....и ШНЕЦ и ЖНЕЦ и на дуде ИГРЕЦ...".

Не думаю что с его переводом культура от этого проиграла, но и религия думаю, не выиграла. От таких чиновников-перекати поле - НИКОМУ и НИГДЕ толку нет.