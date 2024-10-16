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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24739
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 11:28
#13096
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Цитата:
abaika95:
это как если бы китай везде хвастался что его армия самая сильная только потому что тупо огромная и не жалеющая солдат

Самая сильная армия - твоя, армия диванных воинов - потому что тупо самая большая :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 13:01
#13097
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Цитата:
maxsaf:
И в этот раз будет числом, а ты и дальше будешь визжать: так не честно, так не правильно, вы ниче не умеете,

Визжат российские мужики убегая по полям от украинских Дронов)
А я констатирую
Ещё одна такая война и России не станет
Демографическая дыра размером в 50 млн
Россияне вымирали с 90ых годов
И Путин ничего лучше не придумал как убить ещё сотню тысяч мужиков ради того чтобы захватить две пустые области с разбитой инфраструктурой
Зато таджики заедут в Россию и будут плодиться
Русский мир во всей красе))

Ну канадцу то плевать и на русских и на Россию. Чисто глумится на российской трагедией
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 13:02
#13098
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Цитата:
maxsaf:
Самая сильная армия - твоя, армия диванных воинов - потому что тупо самая большая


Согласен
Я завтра пойду и на дроновода отучюсь
И сидя с дивана буду бомбить живую силу противника

Потомучто сила не в количестве а в умении))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 14:19
#13099
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Ее все таки убили, русскую Зою Космодемьянскую
Насиловали, пытали, отрезали куски кожи и тд..?
Или это русский прикол?

анонимный файлообменник
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 20:46
#13100
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Ну что ж, круто!
Он же русский



Какой русский без водки..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24739
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 21:33
#13101
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Цитата:
111:
Какой русский без водки..

Ты спать спокойно не сможешь, пока про русских хоть что-то не ляпнешь?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3559
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 21:37
#13102
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Цитата:
abaika95:
Я завтра пойду и на дроновода отучюсь

Нет, только не это ты и так не важно чего -вод, безупречный уже! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3559
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 21:45
#13103
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Один хочет стать дроноводом - господи, что вот это какое, другой не помню кто точно, путает антонимы и в противовес русофобам, назвал противостоящих - русофилами! Это как? Не я понимаю антоним, но нужно же где то и границы здравого смысла иметь. Русофил, как вам это, типа - зоофил, педофил? Антоним не всегда антоним!
А хорошие это педофоб и зоофоб, что ли? 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 16.10.2024 - 22:59]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3559
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 21:58
#13104
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Мда уж, воистину - Велик и могуч - Русский язык!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 22:23
#13105
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Цитата:
Эл-починно:

Что не так?
Русофилия - это восхищение и нежность Россией (включая эпоху Советского Союза и / или Российской империи), российской историей и русской культурой.
Из Википедии
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3559
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 22:34
#13106
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Цитата:
saba:
Из Википедии

Ссылочку скиньте, будьте любезны!
А то ысё, что я нашёл - //Значение[править]тот, кто имеет пристрастие ко всему русскому, к самим русским ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).//
Меня тревожит отписка - Отсутствует пример употребления. Источник
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3559
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 22:46
#13107
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:lol:
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