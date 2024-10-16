maxsaf: И в этот раз будет числом, а ты и дальше будешь визжать: так не честно, так не правильно, вы ниче не умеете,
Визжат российские мужики убегая по полям от украинских Дронов) А я констатирую Ещё одна такая война и России не станет Демографическая дыра размером в 50 млн Россияне вымирали с 90ых годов И Путин ничего лучше не придумал как убить ещё сотню тысяч мужиков ради того чтобы захватить две пустые области с разбитой инфраструктурой Зато таджики заедут в Россию и будут плодиться Русский мир во всей красе))
Ну канадцу то плевать и на русских и на Россию. Чисто глумится на российской трагедией
Один хочет стать дроноводом - господи, что вот это какое, другой не помню кто точно, путает антонимы и в противовес русофобам, назвал противостоящих - русофилами! Это как? Не я понимаю антоним, но нужно же где то и границы здравого смысла иметь. Русофил, как вам это, типа - зоофил, педофил? Антоним не всегда антоним! А хорошие это педофоб и зоофоб, что ли?
Ссылочку скиньте, будьте любезны! А то ысё, что я нашёл - //Значение[править]тот, кто имеет пристрастие ко всему русскому, к самим русским ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).// Меня тревожит отписка - Отсутствует пример употребления. Источник
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