Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 11:28
Цитата:
Самая сильная армия - твоя, армия диванных воинов - потому что тупо самая большая
abaika95:
это как если бы китай везде хвастался что его армия самая сильная только потому что тупо огромная и не жалеющая солдат
это как если бы китай везде хвастался что его армия самая сильная только потому что тупо огромная и не жалеющая солдат
Самая сильная армия - твоя, армия диванных воинов - потому что тупо самая большая
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 13:01
Цитата:
Визжат российские мужики убегая по полям от украинских Дронов)
А я констатирую
Ещё одна такая война и России не станет
Демографическая дыра размером в 50 млн
Россияне вымирали с 90ых годов
И Путин ничего лучше не придумал как убить ещё сотню тысяч мужиков ради того чтобы захватить две пустые области с разбитой инфраструктурой
Зато таджики заедут в Россию и будут плодиться
Русский мир во всей красе))
Ну канадцу то плевать и на русских и на Россию. Чисто глумится на российской трагедией
maxsaf:
И в этот раз будет числом, а ты и дальше будешь визжать: так не честно, так не правильно, вы ниче не умеете,
И в этот раз будет числом, а ты и дальше будешь визжать: так не честно, так не правильно, вы ниче не умеете,
Визжат российские мужики убегая по полям от украинских Дронов)
А я констатирую
Ещё одна такая война и России не станет
Демографическая дыра размером в 50 млн
Россияне вымирали с 90ых годов
И Путин ничего лучше не придумал как убить ещё сотню тысяч мужиков ради того чтобы захватить две пустые области с разбитой инфраструктурой
Зато таджики заедут в Россию и будут плодиться
Русский мир во всей красе))
Ну канадцу то плевать и на русских и на Россию. Чисто глумится на российской трагедией
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 13:02
Цитата:
Согласен
Я завтра пойду и на дроновода отучюсь
И сидя с дивана буду бомбить живую силу противника
Потомучто сила не в количестве а в умении))
maxsaf:
Самая сильная армия - твоя, армия диванных воинов - потому что тупо самая большая
Самая сильная армия - твоя, армия диванных воинов - потому что тупо самая большая
Согласен
Я завтра пойду и на дроновода отучюсь
И сидя с дивана буду бомбить живую силу противника
Потомучто сила не в количестве а в умении))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 14:19
Ее все таки убили, русскую Зою Космодемьянскую
Насиловали, пытали, отрезали куски кожи и тд..?
Или это русский прикол?
анонимный файлообменник
Насиловали, пытали, отрезали куски кожи и тд..?
Или это русский прикол?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 20:46
Ну что ж, круто!
Он же русский
Какой русский без водки..
Он же русский
Какой русский без водки..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 21:33
Цитата:
Ты спать спокойно не сможешь, пока про русских хоть что-то не ляпнешь?
111:
Какой русский без водки..
Какой русский без водки..
Ты спать спокойно не сможешь, пока про русских хоть что-то не ляпнешь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 21:37
Цитата:
Нет, только не это ты и так не важно чего -вод, безупречный уже!
abaika95:
Я завтра пойду и на дроновода отучюсь
Я завтра пойду и на дроновода отучюсь
Нет, только не это ты и так не важно чего -вод, безупречный уже!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 21:45
Один хочет стать дроноводом - господи, что вот это какое, другой не помню кто точно, путает антонимы и в противовес русофобам, назвал противостоящих - русофилами! Это как? Не я понимаю антоним, но нужно же где то и границы здравого смысла иметь. Русофил, как вам это, типа - зоофил, педофил? Антоним не всегда антоним!
А хорошие это педофоб и зоофоб, что ли?
[Исправлено: Эл-починно, 16.10.2024 - 22:59]
А хорошие это педофоб и зоофоб, что ли?
[Исправлено: Эл-починно, 16.10.2024 - 22:59]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 21:58
Мда уж, воистину - Велик и могуч - Русский язык!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 22:23
Цитата:
Что не так?
Русофилия - это восхищение и нежность Россией (включая эпоху Советского Союза и / или Российской империи), российской историей и русской культурой.
Из Википедии
Эл-починно:
Что не так?
Русофилия - это восхищение и нежность Россией (включая эпоху Советского Союза и / или Российской империи), российской историей и русской культурой.
Из Википедии
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 22:34
Цитата:
Ссылочку скиньте, будьте любезны!
А то ысё, что я нашёл - //Значение[править]тот, кто имеет пристрастие ко всему русскому, к самим русским ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).//
Меня тревожит отписка - Отсутствует пример употребления.
Источник
saba:
Из Википедии
Из Википедии
Ссылочку скиньте, будьте любезны!
А то ысё, что я нашёл - //Значение[править]тот, кто имеет пристрастие ко всему русскому, к самим русским ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).//
Меня тревожит отписка - Отсутствует пример употребления.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 22:46
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Эл-починно
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать