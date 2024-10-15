Отправлено: - 19:33

родом из Шанхая2022:

«Росатом» строит станцию за свой счет без кредитов, управляет ею, получает прибыль от продажи электроэнергии, а после окупаемости передает объект государству.

Vit:

что бы часть вложеных денег осталась в стране,

[Исправлено: ACROS, 16.10.2024 - 20:36]

Цитата:Нам, простым и рядовым потребителям электроэнергии, какая разница: - кто и как и на какие деньги построят эту АЭС- нам важно БЕСПЕРЕБОЙНАЯ и главное- ДЕШЁВАЯ электроэнергия. Как построить и за что - это головная боль Токаева и его команды- он сам инициатор этой затеи и пусть сам всё расхлёбывает. Если что - 10 000 000 000 $- они могут СВОБОДНО взять из Нац.фонда - они всё равно его дербанят каждый год на свои ПОВСЕДНЕВНЫЕ бюджетные нужды, так что деньги- не такая уж большая проблема и не такая большая сумма для нефтегазовой страны. Вопрос - в ВОРОВСТВЕ и КОРРУМПИРОВАННОСТИ государственного аппарата.Цитата:Вит, по любому эти деньги уйдут из страны, например Росатому ( сами материалы, логистика, оплата атомщикам, работа, механизмы, безопасность, и прочие НЕПРЕДВИДЕННЫЕ расходы при строительстве) нашим аборигенам заплатят за подсобные работы, типа- охрана, уборка территории и за прочий НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ труд.Нам останется сама АЭС и проблемы связанные с ней.