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"Это будет контракт под ключ". Как будут строить АЭС в Казахстане, предположил министр нацэкономики
"Это будет контракт под ключ". Как будут строить АЭС в Казахстане, предположил министр нацэкономики
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50291
"Это будет контракт под ключ". Как будут строить АЭС в Казахстане, предположил министр нацэкономики
Отправлено: 15.10.24 - 18:34
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в правительстве ответил, как Казахстан будет справляться с рисками удорожания строительства АЭС. Байбазаров отметил, что АЭС – это коммерческий проект, который должен быть окупаем.
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Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...
Отправлено: 15.10.24 - 18:34
Цитата://оно займёт около четырёх – пяти лет.//
Они там ничего такого не курят?? - его коллега по правительству, да тот же первый визирь Скляр говорили что строительство займёт 10-12 лет- этот говорит 4-5 лет.
Они об одной и той же АЭС говорят?
Цитата://Ни один финансовый институт в мире такую сумму в одиночку не выдаёт.//
А как же Россия со своим Росатомом- которая сама в одиночку строит в Турции ??
Это действительно министр нац.экономики говорит или человек купивший диплом в переходе и забашлявший своё место работы??
Они там ничего такого не курят?? - его коллега по правительству, да тот же первый визирь Скляр говорили что строительство займёт 10-12 лет- этот говорит 4-5 лет.
Они об одной и той же АЭС говорят?
Цитата://Ни один финансовый институт в мире такую сумму в одиночку не выдаёт.//
А как же Россия со своим Росатомом- которая сама в одиночку строит в Турции ??
Это действительно министр нац.экономики говорит или человек купивший диплом в переходе и забашлявший своё место работы??
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 635
Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...
Отправлено: 15.10.24 - 21:22
очень мутная история с этой станцией. Хотят многого и подешевле. В итоге нахлебаемся по полной.
Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...
Отправлено: 15.10.24 - 21:33
Цитата:
Нас уже не будет: - даже если что то случиться она будет от нас далеко, и господствующая роза ветров от нас к ней дует.
рихард:
В итоге нахлебаемся по полной.
В итоге нахлебаемся по полной.
Нас уже не будет: - даже если что то случиться она будет от нас далеко, и господствующая роза ветров от нас к ней дует.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1600
Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...
Отправлено: 15.10.24 - 23:28
По сути, Казахстану никто, кроме России, не готов прямо сейчас построить АЭС за собственные средства Почему это важно? Потому что у Казахстана в реальности нет средств на строительство АЭС.
Грубо говоря, страна не может выделить 10 миллиардов долларов из бюджета на проект Соответственно, строительство возможно либо в кредит, как в случае с Белорусской АЭС, построенной «Росатомом», либо по модели build-own-operate (с англ. «строй и пользуйся»), как это было в Турции. В последнем случае «Росатом» строит станцию за свой счет без кредитов, управляет ею, получает прибыль от продажи электроэнергии, а после окупаемости передает объект государству. Строить за кредитные средства при этом готовы только Россия и Китай. Китай может предоставить кредит, сам построить станцию и постепенно отбивать вложения.
Грубо говоря, страна не может выделить 10 миллиардов долларов из бюджета на проект Соответственно, строительство возможно либо в кредит, как в случае с Белорусской АЭС, построенной «Росатомом», либо по модели build-own-operate (с англ. «строй и пользуйся»), как это было в Турции. В последнем случае «Росатом» строит станцию за свой счет без кредитов, управляет ею, получает прибыль от продажи электроэнергии, а после окупаемости передает объект государству. Строить за кредитные средства при этом готовы только Россия и Китай. Китай может предоставить кредит, сам построить станцию и постепенно отбивать вложения.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15450
Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...
Отправлено: 16.10.24 - 10:04
А что бы часть вложеных денег осталась в стране, надо было что сделать в первую очередь?
Запустить на полную цементный завод и построить куча заводов по стройматериалам. Но как всегда руки уже потерает Китай и цементный завод в коркино)
Запустить на полную цементный завод и построить куча заводов по стройматериалам. Но как всегда руки уже потерает Китай и цементный завод в коркино)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2080
Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...
Отправлено: 16.10.24 - 10:32
Цитата:
цемент в Коркино сейчас очень низкого качества, почти зола сырьё хорошее закончилось...вот Ускаман это самый качественный цемент в Средней Азии, тут с сырьём повезло очень
Vit:
и цементный завод в коркино)
и цементный завод в коркино)
цемент в Коркино сейчас очень низкого качества, почти зола сырьё хорошее закончилось...вот Ускаман это самый качественный цемент в Средней Азии, тут с сырьём повезло очень
"Это будет контракт под ключ". Как будут строить АЭС в Казахстане, предположил министр нацэкономики
Отправлено: 16.10.24 - 19:33
Цитата:
Нам, простым и рядовым потребителям электроэнергии, какая разница: - кто и как и на какие деньги построят эту АЭС- нам важно БЕСПЕРЕБОЙНАЯ и главное- ДЕШЁВАЯ электроэнергия. Как построить и за что - это головная боль Токаева и его команды- он сам инициатор этой затеи и пусть сам всё расхлёбывает. Если что - 10 000 000 000 $- они могут СВОБОДНО взять из Нац.фонда - они всё равно его дербанят каждый год на свои ПОВСЕДНЕВНЫЕ бюджетные нужды, так что деньги- не такая уж большая проблема и не такая большая сумма для нефтегазовой страны. Вопрос - в ВОРОВСТВЕ и КОРРУМПИРОВАННОСТИ государственного аппарата.
Цитата:
Вит, по любому эти деньги уйдут из страны, например Росатому ( сами материалы, логистика, оплата атомщикам, работа, механизмы, безопасность, и прочие НЕПРЕДВИДЕННЫЕ расходы при строительстве) нашим аборигенам заплатят за подсобные работы, типа- охрана, уборка территории и за прочий НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ труд.
Нам останется сама АЭС и проблемы связанные с ней.
[Исправлено: ACROS, 16.10.2024 - 20:36]
родом из Шанхая2022:
«Росатом» строит станцию за свой счет без кредитов, управляет ею, получает прибыль от продажи электроэнергии, а после окупаемости передает объект государству.
«Росатом» строит станцию за свой счет без кредитов, управляет ею, получает прибыль от продажи электроэнергии, а после окупаемости передает объект государству.
Нам, простым и рядовым потребителям электроэнергии, какая разница: - кто и как и на какие деньги построят эту АЭС- нам важно БЕСПЕРЕБОЙНАЯ и главное- ДЕШЁВАЯ электроэнергия. Как построить и за что - это головная боль Токаева и его команды- он сам инициатор этой затеи и пусть сам всё расхлёбывает. Если что - 10 000 000 000 $- они могут СВОБОДНО взять из Нац.фонда - они всё равно его дербанят каждый год на свои ПОВСЕДНЕВНЫЕ бюджетные нужды, так что деньги- не такая уж большая проблема и не такая большая сумма для нефтегазовой страны. Вопрос - в ВОРОВСТВЕ и КОРРУМПИРОВАННОСТИ государственного аппарата.
Цитата:
Vit:
что бы часть вложеных денег осталась в стране,
что бы часть вложеных денег осталась в стране,
Вит, по любому эти деньги уйдут из страны, например Росатому ( сами материалы, логистика, оплата атомщикам, работа, механизмы, безопасность, и прочие НЕПРЕДВИДЕННЫЕ расходы при строительстве) нашим аборигенам заплатят за подсобные работы, типа- охрана, уборка территории и за прочий НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ труд.
Нам останется сама АЭС и проблемы связанные с ней.
[Исправлено: ACROS, 16.10.2024 - 20:36]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5998
Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...
Отправлено: 16.10.24 - 20:11
Цитата:
Я про проблему некомпетентности наших чиновников давно говорю. В случае с АЭС боюсь , что 10 лет будет маловато, кто бы не строил.Цитата:
Честно говоря это не так! Приоритеты нужно немного по другому распределять, как Назарбаев тратил сравнимые деньги на ЭКСПО, если не ошибаюсь около 2 миллиардов долларов , Токаев проводит Всемирные игры кочевников, ну есть ещё не очень нужные траты.
ACROS:
Они там ничего такого не курят?? - его коллега по правительству, да тот же первый визирь Скляр говорили что строительство займёт 10-12 лет- этот говорит 4-5 лет.
Они там ничего такого не курят?? - его коллега по правительству, да тот же первый визирь Скляр говорили что строительство займёт 10-12 лет- этот говорит 4-5 лет.
Я про проблему некомпетентности наших чиновников давно говорю. В случае с АЭС боюсь , что 10 лет будет маловато, кто бы не строил.Цитата:
родом из Шанхая2022:
Потому что у Казахстана в реальности нет средств на строительство АЭС.
Потому что у Казахстана в реальности нет средств на строительство АЭС.
Честно говоря это не так! Приоритеты нужно немного по другому распределять, как Назарбаев тратил сравнимые деньги на ЭКСПО, если не ошибаюсь около 2 миллиардов долларов , Токаев проводит Всемирные игры кочевников, ну есть ещё не очень нужные траты.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5998
Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...
Отправлено: 16.10.24 - 20:14
Цитата:
Электроэнергия от АЭС будет дешевле , чем от ВИЭ, но дороже чем от обычных источников электроэнергии на ископаемом топливе ГРЭС, ТЭС и т.д, поэтому не надо больших ожиданий
ACROS:
нам важно БЕСПЕРЕБОЙНАЯ и главное- ДЕШЁВАЯ электроэнергия
нам важно БЕСПЕРЕБОЙНАЯ и главное- ДЕШЁВАЯ электроэнергия
Электроэнергия от АЭС будет дешевле , чем от ВИЭ, но дороже чем от обычных источников электроэнергии на ископаемом топливе ГРЭС, ТЭС и т.д, поэтому не надо больших ожиданий
-
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