Re: Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской...

Отправлено: - 18:57

И к чему такая запредельная ЖЕСТОКОСТЬ И СТРОГОСТЬ? Вы так рьяно к ворам государственных средств относилились бы, а то они судя по новостям даже и не думают прекращать это грязное дело! Да мошенников что бедных людей обворовывают до нитки, а то нашли с кем в жестокость поиграть, с женщиной... У что у нас уже официальный статус страны абсурдных законов и принятых решений???