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≡ «Он был асом в этой среде!» - Деятели культуры вспоминают шоумена и журналиста Вячеслава Авдеева
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50291
«Он был асом в этой среде!» - Деятели культуры вспоминают шоумена и журналиста Вячеслава Авдеева
Отправлено: 15.10.24 - 21:39
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В этом году ему исполнилось 62. Вячеслав Александрович был первым главным редактором телекомпании «Алау» в 1993-м и основателем международного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон» в 2003-м.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11400
«Он был асом в этой среде!» - Деятели культуры вспоминают шоумена и журналиста Вячеслава Авдеева
Отправлено: 15.10.24 - 21:39
#1
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--Как жаль . Знал его лично . Участвовал в *развлекательное телешоу «Рептайм», в финале телевизор выиграл . И с вами Игорь там в одной игре вместе играли .

[Исправлено: Гога, 15.10.2024 - 19:40]
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5998
Re: «Он был асом в этой среде!» - Деятели культуры вспоминают...
Отправлено: 16.10.24 - 07:35
#2
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Пусть земля ему будет пухом! Жаль когда такие люди уходят!
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
189
Re: «Он был асом в этой среде!» - Деятели культуры вспоминают...
Отправлено: 16.10.24 - 09:20
#3
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Молодежный театр "Факел", ведущий всех КВНов , "Студенческих весен" с перестроечных времен и далее, далее, далее.. Был всегда везде и рядом, человек-праздник, человек-профессионал, человек-друг... Скорбим...((((((
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1509
Re: «Он был асом в этой среде!» - Деятели культуры вспоминают...
Отправлено: 16.10.24 - 11:15
#4
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Классный дядька был..а умер в одиночестве. Обнаружили не сразу. Жаль его.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
266
Re: «Он был асом в этой среде!» - Деятели культуры вспоминают...
Отправлено: 16.10.24 - 14:51
#5
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В начале 90-х вместе работали. Пусть земля ему будет пухом.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1485
Re: «Он был асом в этой среде!» - Деятели культуры вспоминают...
Отправлено: 16.10.24 - 18:45
#6
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Цитата:
"Если вы хотите, чтобы нас смотрели, каждый день в новостях должно быть не менее десяти сюжетов". Каждый день! Источник:

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