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Долги по зарплате станут причиной недопуска работодателя к госзакупкам в Казахстане – КГД
Долги по зарплате станут причиной недопуска работодателя к госзакупкам в Казахстане – КГД
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