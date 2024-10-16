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≡ Долги по зарплате станут причиной недопуска работодателя к госзакупкам в Казахстане – КГД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50291
Долги по зарплате станут причиной недопуска работодателя к госзакупкам в Казахстане – КГД
Отправлено: 16.10.24 - 18:22
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В Казахстане потенциальные поставщики, имеющие просрочку по заработной плате, с начала 2025 года к государственным закупкам допускаться не будут, обещает комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7145
Re: Долги по зарплате станут причиной недопуска работодателя к...
Отправлено: 16.10.24 - 18:22
#1
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Нынче молодым тяжело. Торговля никакая, перевозки и услуги никчемные, всё дорожает. Не зря все уезжают. Моих два племянника уехали, у соседей, у друзей дети кто на вахте, кто ещё дальше. Будьте милосердны, не надо гнуть законы и требовать невозможное.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15450
Re: Долги по зарплате станут причиной недопуска работодателя к...
Отправлено: 16.10.24 - 18:42
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Не зря все уезжают. Моих два племянника уехали, у соседей, у друзей дети кто на вахте, кто ещё дальше.

У меня родственик молодой пацан уехал не давно в рф. Ещё толком все документы не оформил, а уже на первую попавшую работу устроился, что б деньги были. . На кару,120 тыщ рублей. Где в городе у нас за такую лёгкую работу будут платить 600 000тенге?
И это РФ под санкциями))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6541
Re: Долги по зарплате станут причиной недопуска работодателя к...
Отправлено: 16.10.24 - 19:44
#3
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Цитата:
Vit:
120 тыщ рублей.


Уровень жизни там наверное выше: - и соответственно затраты на жизнь выше.
Так что высокая зарплата нивелируется высокими ценниками, так выходит??

Цитата://запрет для участия в госзакупках потенциального поставщика, руководитель или учредитель, которого ранее совершили коррупционные правонарушения.//

Легко обойти: - на должность руководителя устроить ТЁЩУ, ТЕСТЯ, ТЁТЮ, ДЯДЮ, племянника, родственника с деревни и так далее.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3551
Долги по зарплате станут причиной недопуска работодателя к госзакупкам в Казахстане – КГД
Отправлено: 16.10.24 - 19:53
#4
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Цитата:
ACROS:
Уровень жизни там наверное выше: - и соответственно затраты на жизнь выше. Так что высокая зарплата нивелируется высокими ценниками, так выходит??

Попробуйте это как ни будь 111-му объяснить, что бы он прекратил наконец сравнивать ЗП в Германии и Казахстане. :lol: Цитата:
ACROS:
Легко обойти: - на должность руководителя устроить ТЁЩУ, ТЕСТЯ, ТЁТЮ, ДЯДЮ, племянника, родственника с деревни и так далее.

Не уверен, в тексте речь именно о поставщике, то есть фирме, а не о главе именно.

[Исправлено: Эл-починно, 16.10.2024 - 20:54]
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