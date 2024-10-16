Отправлено: - 18:42

сайлау курманов:

Не зря все уезжают. Моих два племянника уехали, у соседей, у друзей дети кто на вахте, кто ещё дальше.

Цитата:У меня родственик молодой пацан уехал не давно в рф. Ещё толком все документы не оформил, а уже на первую попавшую работу устроился, что б деньги были. . На кару,120 тыщ рублей. Где в городе у нас за такую лёгкую работу будут платить 600 000тенге?И это РФ под санкциями))