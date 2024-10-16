Re: "Техника безопасности не соблюдалась" - это общая...

Отправлено: - 15:01

Я конечно не строитель, но возможно все дело в организации работ. Был свидетелем замены труб в городе на курортном острове Хайнанть (КНР). Так вот по средине дороги в 4 полосы занимая 2 срединные полосы двигалась "гусеница" из 2х метрового мобильного забора. Внутри забора траншея где меняют трубы. С одной стороны "гусеницы стоит экскаватор и грузит в машины грунт (который увозится). с другой стороны стоит техника по укатыванию грунта. За этой процессией идет асфальтоукладчик. И эта процессия работает 24/7. за 7 дней проживания в отеле прошли на глаз порядка 1 км. До них и после них идет чистый асфальт. Ограждение переносится рабочими (4 чел) вручную, т.к. оно пластиковое, высотой порядка 1,5-2 метров, на переносных пластиковых фундаментах в которые судя по всему воду налили. Таким образом им не нужно 42 км ограждений на 21 км работ, достаточно 300 метров.