НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской области, выдворили из Казахстана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50290
Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской области, выдворили из Казахстана
Отправлено: 16.10.24 - 15:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Факт двойного гражданства у 24-летней казахстанки выявили сотрудники миграционной службы совместно с пограничной службой КНБ РК в Узункольском районе. Теперь ей запрещен въезд на территорию страны в течение 5 лет.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3582
Re: Женщину с двойным гражданством, жившую в Костанайской...
Отправлено: 16.10.24 - 15:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позавчерашняя новость...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 101
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS