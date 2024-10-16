НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Техника безопасности не соблюдалась" - это общая формулировка для ЧП со смертельным исходом в Рудном. Почему власти не могут их предотвратить?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50290
"Техника безопасности не соблюдалась" - это общая формулировка для ЧП со смертельным исходом в Рудном. Почему власти не могут их предотвратить?
Отправлено: 16.10.24 - 12:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- На 20,6 км ремонтируемых в этом году сетей необходимо 41 км ограждений - это физически невозможно, - признал аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. - Да, были ограждения в виде лент. Да, правоохранительные органы ведут расследование по определению виновных.
Читать новость

К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
900
Re: "Техника безопасности не соблюдалась" - это общая...
Отправлено: 16.10.24 - 12:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Место ведения работ нужно обозначать а не огораживать, и этого достаточно. За каждым неумным, сующим свою бестолковую физиономию туда где ему нефиг со своей тупостью делать говно подтирать нафиг не сплющилось. Влез-сам виноват!
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
419
Re: "Техника безопасности не соблюдалась" - это общая...
Отправлено: 16.10.24 - 15:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я конечно не строитель, но возможно все дело в организации работ. Был свидетелем замены труб в городе на курортном острове Хайнанть (КНР). Так вот по средине дороги в 4 полосы занимая 2 срединные полосы двигалась "гусеница" из 2х метрового мобильного забора. Внутри забора траншея где меняют трубы. С одной стороны "гусеницы стоит экскаватор и грузит в машины грунт (который увозится). с другой стороны стоит техника по укатыванию грунта. За этой процессией идет асфальтоукладчик. И эта процессия работает 24/7. за 7 дней проживания в отеле прошли на глаз порядка 1 км. До них и после них идет чистый асфальт. Ограждение переносится рабочими (4 чел) вручную, т.к. оно пластиковое, высотой порядка 1,5-2 метров, на переносных пластиковых фундаментах в которые судя по всему воду налили. Таким образом им не нужно 42 км ограждений на 21 км работ, достаточно 300 метров.
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
95
"Техника безопасности не соблюдалась" - это общая формулировка для ЧП со смертельным исходом в Рудном. Почему власти не могут их предотвратить?
Отправлено: 16.10.24 - 15:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
(КНР


64 года тому назад

Политика «Большого скачка» закончилась грандиозным провалом.

Качество произведённой в коммунах продукции было крайне низким;
обработка коллективных полей шла плохо:крестьяне лишились экономической мотивации в своей работе,
много рабочих рук было задействовано в «металлургии»поля оставались необработанными там,
где оптимистическая «статистика» предсказывала небывалые урожаи.

Уже через два года производство продуктов питания упало катастрофически.
В это время руководители провинций докладывали Мао о небывалых успехах новой политики, провоцируя поднятие планок по продаже зерна и производству «домашней» стали.

Критики «Большого скачка», например, министр обороны Пэн Дэхуай, лишались своих должностей.

В 1959—1961 годах страну охватил величайший голод, жертвами которого стали, по разным оценкам, от 10 до 45 миллионов человек



[Исправлено: simkst, 16.10.2024 - 17:11]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 98, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 98
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS