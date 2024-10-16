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≡ Проверить дачные домики и подземные паркинги после пожара в Житикаре поручил аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50290
Проверить дачные домики и подземные паркинги после пожара в Житикаре поручил аким Костаная
Отправлено: 16.10.24 - 13:16
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Трагедию в Житикаре, в которой в пожаре погибли малолетние дети, обсуждали на аппаратном совещании в акимате Костаная 14 октября. Как сообщил заместитель акима Алмат ИСМАГУЛОВ только за 9 месяцев 2024 года в областном центре произошло 124 пожара, 2 человека погибли.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
900
Re: Проверить дачные домики и подземные паркинги после пожара в...
Отправлено: 16.10.24 - 13:16
#1
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Паркинги да, проверять и контролировать надо. А частные дома и домики не нужно. Хотят гореть пусть горят и помогать им "до" и "после того как" нефиг. Сами накосячили пусть сами и разгребают. У всех них сто пудов есть интернет, вот вместо дебильных фоточек и видосиков в одноклассниках и инстаграммах пусть ищут и читают нормы и правила пожарной безопасности, правила устройства и эксплуатации отопительных установок на жидком твердом и газообразном топливе, пуэ и так далее. С другой стороны можно и рейды с проверками проводить, но при условии наложения за выявленные нарушения таких штрафов чтобы пришлось продать последние штаны. Порядок нужно наводить а не дырки затыкать в надежде проплыть еще пару десятков метров.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
380
Re: Проверить дачные домики и подземные паркинги после пожара в...
Отправлено: 16.10.24 - 14:53
#2
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Бардак везде и этот бардак создала сама власть, начиная с 1993 года! Она же развела дармоедов, которым налево и направо выдавали бюджетные деньги и за 32 года создали страну дармоедов, которые не работали и сей час не хотят работать, зная, что есть жалостливое гос-во с жалостливыми руководителями!
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