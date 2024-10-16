Re: Проверить дачные домики и подземные паркинги после пожара в...

Отправлено: - 13:16

Паркинги да, проверять и контролировать надо. А частные дома и домики не нужно. Хотят гореть пусть горят и помогать им "до" и "после того как" нефиг. Сами накосячили пусть сами и разгребают. У всех них сто пудов есть интернет, вот вместо дебильных фоточек и видосиков в одноклассниках и инстаграммах пусть ищут и читают нормы и правила пожарной безопасности, правила устройства и эксплуатации отопительных установок на жидком твердом и газообразном топливе, пуэ и так далее. С другой стороны можно и рейды с проверками проводить, но при условии наложения за выявленные нарушения таких штрафов чтобы пришлось продать последние штаны. Порядок нужно наводить а не дырки затыкать в надежде проплыть еще пару десятков метров.