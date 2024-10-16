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Проверить дачные домики и подземные паркинги после пожара в Житикаре поручил аким Костаная
Проверить дачные домики и подземные паркинги после пожара в Житикаре поручил аким Костаная
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