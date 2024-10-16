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≡ Теплу быть в домах жителей села Боровское – Так пообещали в акимате Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50288
Теплу быть в домах жителей села Боровское – Так пообещали в акимате Костанайской области
Отправлено: 16.10.24 - 12:19
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В с. Боровское приехали заместитель акима Костанайской области Берик Танжариков и руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров. И выяснилось, что причиной «внештатной ситуации» все же является неисправность котельного оборудования
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
352
Re: Теплу быть в домах жителей села Боровское – Так пообещали в...
Отправлено: 16.10.24 - 12:19
#1
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Здание действительно никак не влияет на качество топки, главное котлы, трассы, насосы, и прочее оборудование должно быть рабочим, с чего все прицепились к этому зданию не понятно
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