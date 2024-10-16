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Теплу быть в домах жителей села Боровское – Так пообещали в акимате Костанайской области
Теплу быть в домах жителей села Боровское – Так пообещали в акимате Костанайской области
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