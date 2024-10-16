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≡ "Техника безопасности не соблюдалась" - это общая формулировка для ЧП со смертельным исходом в Рудном. Почему власти не могут их предотвратить?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50288
"Техника безопасности не соблюдалась" - это общая формулировка для ЧП со смертельным исходом в Рудном. Почему власти не могут их предотвратить?
Отправлено: 16.10.24 - 12:06
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- На 20,6 км ремонтируемых в этом году сетей необходимо 41 км ограждений - это физически невозможно, - признал аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. - Да, были ограждения в виде лент. Да, правоохранительные органы ведут расследование по определению виновных.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
900
Re: "Техника безопасности не соблюдалась" - это общая...
Отправлено: 16.10.24 - 12:06
#1
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Место ведения работ нужно обозначать а не огораживать, и этого достаточно. За каждым неумным, сующим свою бестолковую физиономию туда где ему нефиг со своей тупостью делать говно подтирать нафиг не сплющилось. Влез-сам виноват!
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