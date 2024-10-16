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"Техника безопасности не соблюдалась" - это общая формулировка для ЧП со смертельным исходом в Рудном. Почему власти не могут их предотвратить?
"Техника безопасности не соблюдалась" - это общая формулировка для ЧП со смертельным исходом в Рудном. Почему власти не могут их предотвратить?
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