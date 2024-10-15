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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 18:27
#13081
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В общем то,не зря Вы покинули Казахстан,здесь хоть и малочисленные , но всегда воины были. Никто не предлагал никогда сдаться и покинуть родные пенаты!

[Исправлено: saba, 15.10.2024 - 19:30]
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1737
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 20:46
#13082
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Цитата:
saba:
российская армия буксует

Вы чего такой кровожадный?
Хотите, чтобы Российская армия по образу и подобию гитлеровской или сшанской действовала?
Вам нужно море крови в результате ковровых бомбардировок и обстрелов? Вам нужны атаки танковых клиньев, не особо разбирающих, где кто и что?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24734
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 21:00
#13083
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Цитата:
saba:
В общем то,не зря Вы покинули Казахстан

Не сомневаюсь
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24734
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 21:01
#13084
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Цитата:
saba:
но всегда воины были

А мне за что воевать? За непонятные ценники? )) не, я - пас :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 21:09
#13085
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Верить хоть однлму слову Путина не имеет вообще никакого смысла.
Чихал он на собственные же слова


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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7144
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 22:35
#13086
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Если бы Токаев всех олигархов смог вернуть в стоило и обратить их взор и наворованые капиталы обратно на родину, я бы его портрет (Токаева) наколол у себя на груди как это сделал Путин Верить хоть однлму слову Путина не имеет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24734
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 23:55
#13087
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Цитата:
сайлау курманов:
я бы его портрет (Токаева) наколол у себя на груди как это сделал Путин

Как теперь это развидеть? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24734
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 00:09
#13088
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Цитата:
saba: Насчёт ИИ меня Максаф так запугал. что я жду конца света без третьей мировой и ядерной зимы!

А с чего вы решили, что одно с другим никак не связано? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 07:40
#13089
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Цитата:
Skeptic:
подобию гитлеровской или сшанской действовала?

Вы по каким кадрам судите, официальным из Кремля? Все армии действуют одинаково! Посмотрите кадры Мариуполя, Торецка, сейчас Покровск, найдите там целый дом. И не надо говорить о том что какая либо из армий белая и пушистая! Это в Кремле сказки рассказывают про только военные цели, на самом деле лупят не глядя, своя жизнь милее.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 07:42
#13090
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Цитата:
maxsaf:
А мне за что воевать? За непонятные ценники?

Так Вы и за лужайку свою воевать не собираетесь, потому хулиганы и распоясались!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 07:44
#13091
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Цитата:
сайлау курманов:

В общем ничего не понял кроме татуировки и олигархов в стойло. Мне бы попонятнее, если можно,глубинные мысли для меня тяжело разгадывать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 10:40
#13092
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Цитата:
Skeptic:
Вы чего такой кровожадный? Хотите, чтобы Российская армия по образу и подобию гитлеровской или сшанской действовала? Вам нужно море крови в результате ковровых бомбардировок и обстрелов? Вам нужны атаки танковых клиньев, не особо разбирающих, где кто и что?

люблю когда россиские пропагандоны в аргумент на то что их армия колхоз помойный заваливающий врага мясом и толком ничего не умеющий приводят тезис что армия мол жалеет мирняк и не бомбит ничего))

факт в том что россия уничтожает города и села под ноль которые пытается брать,мариуполь яркий пример, уничтожает всю гражданскую инфраструктуру украины, бомбит и долбит ракетами куда не попадя
просто российский генералитет и войска настолько бестолковые что вместо реальной бомбежки по вражескому скоплению они криворукие бомбят то школы то больницы

ну что говорить если у них целый офицер гру гиркин возомнивший себя гусаром сбил пассижирский боинг а потом еще хватило тупости писать об этом в соц сетях))
и такая российская армия на 90%
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 10:44
#13093
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никогда российская армия с более менее равным противником не воевала умением
всегда числом брала
даже пословица такая есть только у российской армии "нужно воевать не числом а умением"
и тут же "пуля дура-штык молодец"
тоесть стрелять вы крепостные крестьяне всеровно не умеете толком, да и патроны жалко поэтому штурмуйте врага мясом и тыкайте штыком
правда пока вы дойдете до врага он вас из пулемета скосит)))

вот и вся военная (славная) история русских побед
это как если бы китай везде хвастался что его армия самая сильная только потому что тупо огромная и не жалеющая солдат
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24734
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 11:21
#13094
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Цитата:
saba:
Так Вы и за лужайку свою воевать не собираетесь

Неа, не собираюсь - жизнь одна, а лужаек - много :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24734
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.10.24 - 11:26
#13095
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Цитата:
abaika95:
всегда числом брала

И в этот раз будет числом, а ты и дальше будешь визжать: так не честно, так не правильно, вы ниче не умеете, да кто так воюет, вот я вам покажу когда-нибудь :lol:
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