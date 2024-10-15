Вы чего такой кровожадный? Хотите, чтобы Российская армия по образу и подобию гитлеровской или сшанской действовала? Вам нужно море крови в результате ковровых бомбардировок и обстрелов? Вам нужны атаки танковых клиньев, не особо разбирающих, где кто и что?
Если бы Токаев всех олигархов смог вернуть в стоило и обратить их взор и наворованые капиталы обратно на родину, я бы его портрет (Токаева) наколол у себя на груди как это сделал Путин Верить хоть однлму слову Путина не имеет
Skeptic: подобию гитлеровской или сшанской действовала?
Вы по каким кадрам судите, официальным из Кремля? Все армии действуют одинаково! Посмотрите кадры Мариуполя, Торецка, сейчас Покровск, найдите там целый дом. И не надо говорить о том что какая либо из армий белая и пушистая! Это в Кремле сказки рассказывают про только военные цели, на самом деле лупят не глядя, своя жизнь милее.
Skeptic: Вы чего такой кровожадный? Хотите, чтобы Российская армия по образу и подобию гитлеровской или сшанской действовала? Вам нужно море крови в результате ковровых бомбардировок и обстрелов? Вам нужны атаки танковых клиньев, не особо разбирающих, где кто и что?
люблю когда россиские пропагандоны в аргумент на то что их армия колхоз помойный заваливающий врага мясом и толком ничего не умеющий приводят тезис что армия мол жалеет мирняк и не бомбит ничего))
факт в том что россия уничтожает города и села под ноль которые пытается брать,мариуполь яркий пример, уничтожает всю гражданскую инфраструктуру украины, бомбит и долбит ракетами куда не попадя просто российский генералитет и войска настолько бестолковые что вместо реальной бомбежки по вражескому скоплению они криворукие бомбят то школы то больницы
ну что говорить если у них целый офицер гру гиркин возомнивший себя гусаром сбил пассижирский боинг а потом еще хватило тупости писать об этом в соц сетях)) и такая российская армия на 90%
никогда российская армия с более менее равным противником не воевала умением всегда числом брала даже пословица такая есть только у российской армии "нужно воевать не числом а умением" и тут же "пуля дура-штык молодец" тоесть стрелять вы крепостные крестьяне всеровно не умеете толком, да и патроны жалко поэтому штурмуйте врага мясом и тыкайте штыком правда пока вы дойдете до врага он вас из пулемета скосит)))
вот и вся военная (славная) история русских побед это как если бы китай везде хвастался что его армия самая сильная только потому что тупо огромная и не жалеющая солдат
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