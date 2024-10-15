Отправлено: - 10:40

Skeptic:

Вы чего такой кровожадный? Хотите, чтобы Российская армия по образу и подобию гитлеровской или сшанской действовала? Вам нужно море крови в результате ковровых бомбардировок и обстрелов? Вам нужны атаки танковых клиньев, не особо разбирающих, где кто и что?

Цитата:люблю когда россиские пропагандоны в аргумент на то что их армия колхоз помойный заваливающий врага мясом и толком ничего не умеющий приводят тезис что армия мол жалеет мирняк и не бомбит ничего))факт в том что россия уничтожает города и села под ноль которые пытается брать,мариуполь яркий пример, уничтожает всю гражданскую инфраструктуру украины, бомбит и долбит ракетами куда не попадяпросто российский генералитет и войска настолько бестолковые что вместо реальной бомбежки по вражескому скоплению они криворукие бомбят то школы то больницыну что говорить если у них целый офицер гру гиркин возомнивший себя гусаром сбил пассижирский боинг а потом еще хватило тупости писать об этом в соц сетях))и такая российская армия на 90%