Отправлено: - 10:25

Драка, приведшая к смерти, произошла около 5 утра в караоке-клубе "Монако" в субботу, 12 октября. Запись с камер видеонаблюдения в редакцию "НГ" прислал читатель. Погибшему мужчине был 41 год.

Цитата:и какая причина у мужчины в 41 год гулять по ночным увеселительным заведениям? когда должен быть рядом с женой и детьми. что искал то и нашёл..впрочем оба..