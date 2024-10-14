Re: Как проходит борьба с аварийностью на дорогах

Отправлено: - 10:31

Цитата://Вывод какой - все умеем делать красиво только на камеру.//



В откровенной беседе с одним из работников полиции имеющего большие звёздочки на погонах он сказал: - что самое главное для ГАИ ( жолполиции или адмполиции) - это количество протоколов и суммы штрафов - это главные показатели по которым судят об эффективности их работы или уровня дорожной безопасности; всё остальное - это ЛИЧНОЕ дело водителя и пешехода.

В принципе так оно и есть: - соблюдать ПДД - это прежде всего- твоя безопасность и жизнь: - тебя никто принудительно не заставляет садиться за руль авто.