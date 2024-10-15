Отправлено: - 23:52

ОГПУ:

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ, своей котельной за годы независимости ни одной не построили, хотя Боровской район один из самых крупных, энерго насыщенных во всех смыслах, Мендыкаринский конечно отстаёт от Боровского по всем статьям

Цитата:...родственники в санаторке живут говорят тепло,но это правда в том году спрашивал,вроде котельную полностью перделали,надо позванить спросить как начился отопительный сезон.