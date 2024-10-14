Отправлено: - 16:15

ACROS:

.всё течёт- всё меняется...".

saba:

я за! Ещё бы памятник поставил!

Цитата:Ну вот что течет это верно. А вот что меняется...не знаю. Разве что химический состав немного. Консерванты там, стабилизаторы всякие.Цитата:С этим на корчагина (дважды), володарского, сандригайло, ленина по мелочи, ну и там частично частный сектор. К 50 лет фрунзик отношения не имеет