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≡ «Батареи ледяные…» - Сельчане в Костанайской области мерзнут в своих домах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50285
«Батареи ледяные…» - Сельчане в Костанайской области мерзнут в своих домах
Отправлено: 15.10.24 - 00:00
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В селе Боровском Мендыкаринского района жители многоквартирных домов не первый год жалуются на низкую температуру в их домах. Ситуация повторилась и в нынешнем отопительном сезоне: на термометрах отметка не поднимается выше 16 градусов.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42095
Re: «Батареи ледяные…» - Сельчане в Костанайской области мерзнут...
Отправлено: 15.10.24 - 00:00
#1
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Ну вот он, акимат в расцвете сил..
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
145
Re: «Батареи ледяные…» - Сельчане в Костанайской области мерзнут...
Отправлено: 15.10.24 - 08:59
#2
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Вот куда нужно вкладывать милиарды и милиарды! А не туда куда требуют два активиста из рудного! Улицы им срочно переименовать надо! От этого что теплее станет дороги лучше будут ? А я знаю от этого ваши амбиции только и будут утешены, а то что в стране нужно порядок наводить руками господа руками, а не языком чесать! :-P :-P :-P
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
351
Re: «Батареи ледяные…» - Сельчане в Костанайской области мерзнут...
Отправлено: 15.10.24 - 09:26
#3
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СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ, своей котельной за годы независимости ни одной не построили, хотя Боровской район один из самых крупных, энерго насыщенных во всех смыслах, Мендыкаринский конечно отстаёт от Боровского по всем статьям
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1600
Re: «Батареи ледяные…» - Сельчане в Костанайской области мерзнут...
Отправлено: 15.10.24 - 23:52
#4
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Цитата:
ОГПУ:
СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ, своей котельной за годы независимости ни одной не построили, хотя Боровской район один из самых крупных, энерго насыщенных во всех смыслах, Мендыкаринский конечно отстаёт от Боровского по всем статьям

...родственники в санаторке живут говорят тепло,но это правда в том году спрашивал,вроде котельную полностью перделали,надо позванить спросить как начился отопительный сезон.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10086
«Батареи ледяные…» - Сельчане в Костанайской области мерзнут в своих домах
Отправлено: 16.10.24 - 00:23
#5
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Я так понял газа у них нет природного,а все эти центральные отопления не рентабельные .
В ЗТБ аналогичная ситуация была,перед развалом СССР батареи еле еле грели ,всё было перекопано,кругом порывы ,а как только СССР развалилась,на следующий день сказали,что халява кончилась отопления больше не будет,выживайте как хотите.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24731
«Батареи ледяные…» - Сельчане в Костанайской области мерзнут в своих домах
Отправлено: 16.10.24 - 00:47
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Я так понял газа у них нет природного,а все эти центральные отопления не рентабельные .

Возможно вы не видите всю картину: пока трубы газовые целые - все выглядит отлично, но когда и в них начнутся порывы - тогда уже не рентабельность, а безопасность выйдет на первое место, и там уже будут совсем другие расходы.
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