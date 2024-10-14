Отправлено: - 21:17

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В Германии сколько работяги получают? Наши не имеют право получать даже тысячу Ойро? Министр с ума сошла?

Цитата:.....у них на работу можно не ходитьи деньги платят сколько хочешь,почему все украинцы ломанулись в Германию халява здесь...Наши не имеют право получать даже тысячу Ойро?...тебе зачем это ойро все ровно ничего не купишь,пошёл к Добрицову палку калбасы стындил дома сьел а отруби на мельзаводе можно вкрасть там со стороны лога дырка в заборе есть носи не хочу я тебе её покажу...