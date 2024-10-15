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≡ "Никак он не мог стоять сзади..." - Видео инцидента по делу о наезде на полицейских изучил суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50285
"Никак он не мог стоять сзади..." - Видео инцидента по делу о наезде на полицейских изучил суд в Костанае
Отправлено: 15.10.24 - 22:39
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По версии обвинения, Сагындык Каймусин наехал на Исмаилова передним ходом и на Жакеева - задним. Адвокат подсудимого Сабыржан ИМАНБАЕВ утверждает, что на видео Жакеев не находился в зоне заднего хода машины.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7144
Re: "Никак он не мог стоять сзади..." - Видео...
Отправлено: 15.10.24 - 22:39
#1
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Никак он не мог стоять сзади...


Я бы просил уважаемых авторов выбирать другие слова в шапку своих материалов, я в силу своей испорченности подумал про сюжет эротического фильма
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