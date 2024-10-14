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≡ Как проходит борьба с аварийностью на дорогах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50285
Как проходит борьба с аварийностью на дорогах
Отправлено: 14.10.24 - 10:31
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Это только в СМИ и на ТВ видимо пишут, что усилена плотность нарядов полиций и полиция зорко следит за дорожным движением даже скрытно. А на деле - как вот смотрите на фото.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6538
Re: Как проходит борьба с аварийностью на дорогах
Отправлено: 14.10.24 - 10:31
#1
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Цитата://Вывод какой - все умеем делать красиво только на камеру.//

В откровенной беседе с одним из работников полиции имеющего большие звёздочки на погонах он сказал: - что самое главное для ГАИ ( жолполиции или адмполиции) - это количество протоколов и суммы штрафов - это главные показатели по которым судят об эффективности их работы или уровня дорожной безопасности; всё остальное - это ЛИЧНОЕ дело водителя и пешехода.
В принципе так оно и есть: - соблюдать ПДД - это прежде всего- твоя безопасность и жизнь: - тебя никто принудительно не заставляет садиться за руль авто.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1027
Re: Как проходит борьба с аварийностью на дорогах
Отправлено: 14.10.24 - 14:45
#2
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Цитата:
ACROS:
уровня дорожной безопасности;

На Каирбекова, на Маяковского уже который месяц нет света. Айкомек говорит, что это норма, что в рамках договора идёт реконструкция. Работ не видно; в темноте остаются и пешеходы, и люки, и ямы. Добавим неадекватные светофоры "по кОстанайски" - травмоопасное блюдо готово. Плюс перекрытия у аквалидера и мегастройки жилого комплекса (по Толстого) в потемках не упрощают жизни. Также нелепая замена светофоров. Сколько людей должно пострадать, пока это все закончится???
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
189
Re: Как проходит борьба с аварийностью на дорогах
Отправлено: 15.10.24 - 21:59
#3
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там же на перекрестке Маяковского - Абя в сторону микрорайнов стоял знак "движение по полосам", на время ремонта дороги его убрали, а вернуть забыли или не захотели и теперь народ с крайней правой полосы ломится прямо, хотя изначально она была предусмотрена только для поворота направо
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