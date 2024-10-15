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≡ «Он был асом в этой среде!» - Деятели культуры вспоминают шоумена и журналиста Вячеслава Авдеева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50285
«Он был асом в этой среде!» - Деятели культуры вспоминают шоумена и журналиста Вячеслава Авдеева
Отправлено: 15.10.24 - 21:39
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В этом году ему исполнилось 62. Вячеслав Александрович был первым главным редактором телекомпании «Алау» в 1993-м и основателем международного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон» в 2003-м.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11400
«Он был асом в этой среде!» - Деятели культуры вспоминают шоумена и журналиста Вячеслава Авдеева
Отправлено: 15.10.24 - 21:39
#1
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--Как жаль . Знал его лично . Участвовал в *развлекательное телешоу «Рептайм», в финале телевизор выиграл . И с вами Игорь там в одной игре вместе играли .

[Исправлено: Гога, 15.10.2024 - 19:40]
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