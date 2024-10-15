Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Это будет контракт под ключ". Как будут строить АЭС в Казахстане, предположил министр нацэкономики
"Это будет контракт под ключ". Как будут строить АЭС в Казахстане, предположил министр нацэкономики
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 93, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 93
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать