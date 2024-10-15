Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...

Отправлено: - 23:28

По сути, Казахстану никто, кроме России, не готов прямо сейчас построить АЭС за собственные средства Почему это важно? Потому что у Казахстана в реальности нет средств на строительство АЭС.

Грубо говоря, страна не может выделить 10 миллиардов долларов из бюджета на проект Соответственно, строительство возможно либо в кредит, как в случае с Белорусской АЭС, построенной «Росатомом», либо по модели build-own-operate (с англ. «строй и пользуйся»), как это было в Турции. В последнем случае «Росатом» строит станцию за свой счет без кредитов, управляет ею, получает прибыль от продажи электроэнергии, а после окупаемости передает объект государству. Строить за кредитные средства при этом готовы только Россия и Китай. Китай может предоставить кредит, сам построить станцию и постепенно отбивать вложения.