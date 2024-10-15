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≡ Мужчину избили до смерти в клубе в Лисаковске
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50283
Мужчину избили до смерти в клубе в Лисаковске
Отправлено: 15.10.24 - 17:51
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Драка, приведшая к смерти, произошла около 5 утра в караоке-клубе "Монако" в субботу, 12 октября. Запись с камер видеонаблюдения в редакцию "НГ" прислал читатель. Погибшему мужчине был 41 год. В полиции подтвердили произошедшее.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42095
Re: Мужчину избили до смерти в клубе в Лисаковске
Отправлено: 15.10.24 - 17:51
#1
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Опять алкаши чего то не поделили?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42095
Мужчину избили до смерти в клубе в Лисаковске
Отправлено: 15.10.24 - 18:04
#2
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А почему в деревне кабаки для алкашей открыты до утра?
Или там деревенских акиматовцев всех с потрохами купили?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7142
Re: Мужчину избили до смерти в клубе в Лисаковске
Отправлено: 15.10.24 - 20:26
#3
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Местный смотритель дал добро
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