Re: "Детей не пущу". Прекратить ремонт в школе требуют...

Отправлено: - 20:14

Тут надо всем селом обратиться с иском о недопущении ремонта школы, потому что оно опасно для жизни детей и призвать ответчиком акима Аулиекольского р-на, отдел образования! А тут при таких обстоятельствах одни стоны и вопли сельчан: не буду пускать детей в эту школу! Неправильное решение! Если хотите спасти жизнь детей, нужен суд и решение должно быть справедливым и обоснованным!А иначе, сколько не говори халва, во рту слаще не станет! Люди будьте мудрей, а не толпой нерешительных незнаек, которые только и могут только орать и ничего не делать!