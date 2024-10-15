Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...

Отправлено: - 18:34

Цитата://оно займёт около четырёх – пяти лет.//



Они там ничего такого не курят?? - его коллега по правительству, да тот же первый визирь Скляр говорили что строительство займёт 10-12 лет- этот говорит 4-5 лет.

Они об одной и той же АЭС говорят?



Цитата://Ни один финансовый институт в мире такую сумму в одиночку не выдаёт.//



А как же Россия со своим Росатомом- которая сама в одиночку строит в Турции ??



Это действительно министр нац.экономики говорит или человек купивший диплом в переходе и забашлявший своё место работы??