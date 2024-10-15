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≡ "Это будет контракт под ключ". Как будут строить АЭС в Казахстане, предположил министр нацэкономики
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50283
"Это будет контракт под ключ". Как будут строить АЭС в Казахстане, предположил министр нацэкономики
Отправлено: 15.10.24 - 18:34
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Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в правительстве ответил, как Казахстан будет справляться с рисками удорожания строительства АЭС. Байбазаров отметил, что АЭС – это коммерческий проект, который должен быть окупаем.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6538
Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...
Отправлено: 15.10.24 - 18:34
#1
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Цитата://оно займёт около четырёх – пяти лет.//

Они там ничего такого не курят?? - его коллега по правительству, да тот же первый визирь Скляр говорили что строительство займёт 10-12 лет- этот говорит 4-5 лет.
Они об одной и той же АЭС говорят?

Цитата://Ни один финансовый институт в мире такую сумму в одиночку не выдаёт.//

А как же Россия со своим Росатомом- которая сама в одиночку строит в Турции ??

Это действительно министр нац.экономики говорит или человек купивший диплом в переходе и забашлявший своё место работы??
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
635
Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...
Отправлено: 15.10.24 - 21:22
#2
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очень мутная история с этой станцией. Хотят многого и подешевле. В итоге нахлебаемся по полной.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6538
Re: "Это будет контракт под ключ". Как будут строить...
Отправлено: 15.10.24 - 21:33
#3
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Цитата:
рихард:
В итоге нахлебаемся по полной.


Нас уже не будет: - даже если что то случиться она будет от нас далеко, и господствующая роза ветров от нас к ней дует.
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